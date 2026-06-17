Sivas'ta ayı saldırısı: Sürü sahibini kangal köpekleri kurtardı

Ayının pençe darbeleriyle kanlar içinde kalan talihsiz adamın yardımına, sürünün güvenliğini sağlayan Kangal köpekleri yetişti. Saldırıyı fark ederek hızla olay yerine koşan köpekler, ayıya müdahale ederek bölgeden uzaklaştırmayı başardı. Köpeklerin sadakati ve zamanında hamlesi, olası bir can kaybının önüne geçti.