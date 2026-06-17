Olay, Suşehri ilçesine bağlı Şarköy köyü kırsalındaki mera alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla araziye çıkan Anıl Algül, bir anda çalılıkların arasından çıkan ayının saldırısına uğradı.
Sivas'ta ayı saldırısı: Sürü sahibini kangal köpekleri kurtardı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada ayının saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 56 yaşındaki Anıl Algül, sürüyü koruyan Kangal köpeklerinin müdahalesiyle hayatta kaldı.Kaynak: İHA
Ayının pençe darbeleriyle kanlar içinde kalan talihsiz adamın yardımına, sürünün güvenliğini sağlayan Kangal köpekleri yetişti. Saldırıyı fark ederek hızla olay yerine koşan köpekler, ayıya müdahale ederek bölgeden uzaklaştırmayı başardı. Köpeklerin sadakati ve zamanında hamlesi, olası bir can kaybının önüne geçti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Anıl Algül, ilk olarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Burada yapılan acil müdahalenin ardından durumunun ciddiyetini koruması üzerine, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter devreye girdi. İlçe stadyumuna iniş yapan helikoptere alınan Algül, ileri tetkik ve tedavi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.