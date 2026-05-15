Sivas Kangalı zirvede

Türkiye’nin milli gururu ve tescilli değerlerinden olan Sivas Kangalı, uluslararası düzeyde yapılan değerlendirmeler ve güç testleri sonucunda "Dünyanın En Güçlü Köpeği" unvanının sahibi oldu.
Dünya genelinde yapılan listeye göre çene gücüyle öne çıkan Sivas Kangalı, "Dünyanın en güçlü köpek ırkı" seçildi.
Anadolu’nun asırlardır süregelen en büyük efsanelerinden biri olan Sivas Kangalı, gücünü ve asaletini dünyaya bir kez daha kanıtladı. Uluslararası köpek ırkları otoriteleri ve hayvanbilimciler tarafından yapılan son araştırmalarda, çene basıncı, koruma içgüdüsü, sadakat ve fiziksel dayanıklılık gibi kriterler masaya yatırıldı. Yapılan tüm değerlendirmelerin ardından Sivas Kangalı, rakiplerini geride bırakarak "Dünyanın En Güçlü Köpeği" seçildi.
Sivas Kangalı’nı zirveye taşıyan en büyük etkenlerden biri, muazzam çene yapısı ve basma gücü oldu. Yapılan bilimsel ölçümlerde, Kangal köpeğinin çene basıncının dünyadaki diğer tüm koruma ve çoban köpeği ırklarından daha yüksek olduğu tescillendi.
Doğal ortamında sürüyü kurt, çakal ve ayılardan koruma vizyonuyla yetişen bu asil canlılar; heybetli cüsseleri, çeviklikleri ve yüksek acı eşikleriyle "can dostu" olmanın ötesinde dünyanın en etkili koruma gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Gelişme, Sivas başta olmak üzere tüm Türkiye’deki Kangal yetiştiricileri ve hayvanseverler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Sivas’taki uzman yetiştiriciler, yaptıkları değerlendirmede, "Kangalımızın gücü, asilliği ve zekası asırlardır bu topraklarda biliniyordu. Bu uluslararası tescil, Anadolu Aslanı’nın tüm dünyaya vurulan mührüdür" ifadelerini kullandı.
Kangal üretim ve eğitim merkezlerinde, bu tarihi unvanın ardından ırkın korunması ve saflığının sürdürülmesi için çalışmaların daha da titizlikle yürütüleceği bildirildi.