Siparişlere yetişemiyorlar: Asırlık ağaçlar servet kapısına dönüştü

Köyün sahip olduğu mikroklima yapısı ve ağaçların dere yatağında konumlanması sayesinde asırlardır canlılıklarını koruduklarını vurgulayan Celayir, şöyle konuştu:

"Şu anda 100-150 senelik dut ağaçlarımız var. Bunlar dere yatağında olduğu için gerçekten çok güzel bir ürün veriyor. Bu dutlarımızın aroması güzel olduğu için bundan kaliteli dut pekmezi elde ediyoruz. Elde edilen pekmezimizi de İstanbul, Ankara, İzmir gibi batı bölgelerine eş dostlar aracılığıyla kargoyla veya otobüslere vererek gönderiyoruz."