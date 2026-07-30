Sinsi siber tehdit kapıda: Yapay zeka kaynaklı açığı kullanarak saldırıyorlar

"Bunlar arasında popüler yapay zeka araçları gibi görünen kötü amaçlı yazılımlar, güvenli olmayan 'vibe coding' uygulamalarından kaynaklanan güvenlik açıkları, kurumsal yapay zeka platformlarına ait erişim bilgilerinin sızdırılması ve yapay zeka ajanlarının kötü amaçlı becerileri bulunuyor. Bu risklerin yönetilmesi, doğru teknolojinin yanı sıra net şekilde tanımlanmış prosedürleri ve güvenlik konusunda bilinçli bir çalışan kadrosunu kapsayan bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor."