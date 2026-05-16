Anne kedi ve yavruları okulun sevgi maskotu oldu

Diğer öğrenci Elif Yıldırım ise "Bir ara kedi geldi sınıfımızın kapısında miyavladı. En sonunda içeriye aldık. Etrafta döndü dolaştı, şu arkalara gitti. Sonra öğretmenimizin dolabının yanında rahat etti. Orada bir gün kaldı. Biz sabah okula geldiğimizde ir tane siyah yavru gördük. Aynı gün diğerleri doğdu 5 yavru oldu. Biz çok sevindik. Kedinin yanından hiç ayrılmadık. Çok mutluyum bize herkes ‘bakabilir miyiz’ diyor. Biz de kediler rahatsız olmasın diye ‘tamam ama sırayla bakın’ falan diyoruz. Ben çok mutluyum bu durumdan kediler hep bizimle kalsın istiyorum" dedi.