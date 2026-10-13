Yeniçağ Gazetesi
13 Ekim 2026 Salı
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı

Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, C-SUV segmentindeki temsilcisi Tucson'un yeni Avrupa versiyonunu ve sportif dokunuşlara sahip N Line modelini Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Model; büyüyen boyutları, 17 inçlik devasa ekranı ve güçlü hibrit motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 1

İlk kez 2004 yılında yollara çıkan ve Avrupa pazarında 2 milyon adedi aşkın satış başarısı yakalayan Hyundai Tucson, baştan aşağı yenilenen tasarımı ve teknolojisiyle Paris Otomobil Fuarı'nda sahneye çıktı.

1 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 2

Markanın C-SUV segmentindeki başarılı grafik çizen modeli, Avrupa versiyonuyla birlikte sportif donanım paketi N Line'ı da ilk defa otomobil severlerin beğenisine sundu.

2 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 3

Genişleyen gövde boyutlarıyla kullanıcılarına sınıfının en geniş kabin hacimlerinden birini sunan modelde, biniş ve inişleri kolaylaştırmak adına arka kapı açılma açısı 73 dereceden 83 dereceye çıkarıldı.

3 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 4

SPORTİF TASARIM VE KESKİN HATLARIYLA N LINE DOKUNUŞU

4 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 5

Paris'te sergilenen Tucson N Line, standart modelin güçlü tasarım temeli üzerine inşa edilen sportif detaylarıyla öne çıkıyor.

5 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 6

Özel N Line gövde paketi kapsamında araca entegre edilen 20 inçlik özel alaşım jantlar, atletik duruşu destekliyor.

6 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 7

Ön bölümde köşeli tampon yapısı, saten siyah hava kanalları ve alt spoyler dikkat çekerken; arka kısımda difüzör etkili tampon eklentileri ve çift egzoz çıkışı sportif karakteri tamamlıyor.

7 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 8

Gövde üzerindeki ve ön çamurluklardaki N Line logoları da modelin dinamik kimliğini vurguluyor.

8 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 9

SİYAH KABİNDE KIRMIZI DETAYLAR VE DÖŞEMELER

9 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 10

N Line versiyonunun iç mekanında, sportif hissi artıran "Black Monotone" renk temasına yer veriliyor.

10 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 11

Kırmızı dikişlerle süslenen tekstil süet kaplı koltuklar, kapı panelleri ve ön konsoldaki detaylar kabinde hareketlilik sağlıyor.

11 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 12

Delikli deri kaplamalı, kırmızı dikişli N direksiyon simidi ve koyu metal aksamlar ise sürücüye performans odaklı bir kokpit atmosferi sunuyor.

12 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 13

17 İNÇ DEV EKRAN VE YENİ BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ

13 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 14

Yeni Tucson'un kokpitinde en çok öne çıkan unsurlardan biri, Android Automotive OS tabanlı Hyundai Pleos Connect bilgi-eğlence sistemi oldu.

14 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 15

Sınıfının en büyüğü olarak nitelendirilen 17 inçlik (veya 12,9 inç) merkezi dokunmatik ekran, 9,9 inçlik dijital sürücü gösterge ekranıyla tamamlanıyor.

15 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 16

Canlı verilerle çalışan Gleo AI sesli asistanı ve kablosuz (OTA) güncelleme desteği de araç içi dijital deneyimi üst seviyeye taşıyor.

16 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 17

GÜÇLÜ HİBRİT VE ŞARJ EDİLEBİLİR MOTOR SEÇENEKLERİ

17 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 18

Yeni Tucson; benzinli, hafif hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçenekleriyle yollara çıkacak.

18 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 19

Hibrit (HEV): 245 PS güç ve 380 Nm tork sunuyor. Araçta yer alan "HEV Stay Mode" teknolojisi, içten yanmalı motor kapalıyken klima ve ses sistemi gibi donanımların duraklamalarda uzun süre çalışmasına imkan tanıyor.

19 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 20

Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV): 1.6 litrelik turbo benzinli motor ile 17,1 kWh kapasiteli bataryayı buluşturan sistem, toplamda 292 PS güç ve 380 Nm tork üretiyor. Araç, sadece elektrik gücüyle tahmini 81 km'ye (N Line versiyonunda 20 inç jantlarla yaklaşık 67 km) kadar menzil vaat ediyor.

20 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 21

Benzinli / Hafif Hibrit: 150 PS güç üreten 1.6 T-GDI benzinli ünite, 6 ileri manuel veya 48V hafif hibrit destekli 7 ileri çift kavramalı (7DCT) şanzımanla tercih edilebilecek.

21 22
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı - Resim: 22

Model ayrıca SmartSense sürücü destek sistemleri, 1.910 kg'ye ulaşan çekme kapasitesi ve Römorkla Geri Manevra Asistanı (TRA) gibi gelişmiş güvenlik ve sürüş destek teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor.

22 22
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro