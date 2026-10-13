İlk kez 2004 yılında yollara çıkan ve Avrupa pazarında 2 milyon adedi aşkın satış başarısı yakalayan Hyundai Tucson, baştan aşağı yenilenen tasarımı ve teknolojisiyle Paris Otomobil Fuarı'nda sahneye çıktı.
Sınıfının lideri baştan aşağı değişti: Yeni Hyundai Tucson piyasayı salladı
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, C-SUV segmentindeki temsilcisi Tucson'un yeni Avrupa versiyonunu ve sportif dokunuşlara sahip N Line modelini Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Model; büyüyen boyutları, 17 inçlik devasa ekranı ve güçlü hibrit motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Markanın C-SUV segmentindeki başarılı grafik çizen modeli, Avrupa versiyonuyla birlikte sportif donanım paketi N Line'ı da ilk defa otomobil severlerin beğenisine sundu.
Genişleyen gövde boyutlarıyla kullanıcılarına sınıfının en geniş kabin hacimlerinden birini sunan modelde, biniş ve inişleri kolaylaştırmak adına arka kapı açılma açısı 73 dereceden 83 dereceye çıkarıldı.
SPORTİF TASARIM VE KESKİN HATLARIYLA N LINE DOKUNUŞU
Paris'te sergilenen Tucson N Line, standart modelin güçlü tasarım temeli üzerine inşa edilen sportif detaylarıyla öne çıkıyor.
Özel N Line gövde paketi kapsamında araca entegre edilen 20 inçlik özel alaşım jantlar, atletik duruşu destekliyor.
Ön bölümde köşeli tampon yapısı, saten siyah hava kanalları ve alt spoyler dikkat çekerken; arka kısımda difüzör etkili tampon eklentileri ve çift egzoz çıkışı sportif karakteri tamamlıyor.
Gövde üzerindeki ve ön çamurluklardaki N Line logoları da modelin dinamik kimliğini vurguluyor.
SİYAH KABİNDE KIRMIZI DETAYLAR VE DÖŞEMELER
N Line versiyonunun iç mekanında, sportif hissi artıran "Black Monotone" renk temasına yer veriliyor.
Kırmızı dikişlerle süslenen tekstil süet kaplı koltuklar, kapı panelleri ve ön konsoldaki detaylar kabinde hareketlilik sağlıyor.
Delikli deri kaplamalı, kırmızı dikişli N direksiyon simidi ve koyu metal aksamlar ise sürücüye performans odaklı bir kokpit atmosferi sunuyor.
17 İNÇ DEV EKRAN VE YENİ BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ
Yeni Tucson'un kokpitinde en çok öne çıkan unsurlardan biri, Android Automotive OS tabanlı Hyundai Pleos Connect bilgi-eğlence sistemi oldu.
Sınıfının en büyüğü olarak nitelendirilen 17 inçlik (veya 12,9 inç) merkezi dokunmatik ekran, 9,9 inçlik dijital sürücü gösterge ekranıyla tamamlanıyor.
Canlı verilerle çalışan Gleo AI sesli asistanı ve kablosuz (OTA) güncelleme desteği de araç içi dijital deneyimi üst seviyeye taşıyor.
GÜÇLÜ HİBRİT VE ŞARJ EDİLEBİLİR MOTOR SEÇENEKLERİ
Yeni Tucson; benzinli, hafif hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçenekleriyle yollara çıkacak.
Hibrit (HEV): 245 PS güç ve 380 Nm tork sunuyor. Araçta yer alan "HEV Stay Mode" teknolojisi, içten yanmalı motor kapalıyken klima ve ses sistemi gibi donanımların duraklamalarda uzun süre çalışmasına imkan tanıyor.
Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV): 1.6 litrelik turbo benzinli motor ile 17,1 kWh kapasiteli bataryayı buluşturan sistem, toplamda 292 PS güç ve 380 Nm tork üretiyor. Araç, sadece elektrik gücüyle tahmini 81 km'ye (N Line versiyonunda 20 inç jantlarla yaklaşık 67 km) kadar menzil vaat ediyor.
Benzinli / Hafif Hibrit: 150 PS güç üreten 1.6 T-GDI benzinli ünite, 6 ileri manuel veya 48V hafif hibrit destekli 7 ileri çift kavramalı (7DCT) şanzımanla tercih edilebilecek.
Model ayrıca SmartSense sürücü destek sistemleri, 1.910 kg'ye ulaşan çekme kapasitesi ve Römorkla Geri Manevra Asistanı (TRA) gibi gelişmiş güvenlik ve sürüş destek teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor.