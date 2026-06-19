Sinemaseverlerin heyecanla beklediği gün geldi...O filmler vizyona girdi

"Normal"

Ben Wheatley'nin yönettiği, Bob Odenkirk, Lena Headey ve Henry Winkler'ı bir araya getiren aksiyon ve suç filmi "Normal"de, sakin bir kasabaya atanan şerifin, sıradan bir banka soygununun ardından ortaya çıkardığı karanlık sırlar konu ediliyor