Yeniçağ Gazetesi
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Sınav maratonu: 2026-KPSS Lisans başvuruları başladı

ÖSYM, 2026-KPSS Lisans başvurularının başladığını duyurdu. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvurular 1-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak; sınav maratonu ise 6 Eylül'deki zorunlu oturumla başlayacak.

Kaynak: AA
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Sınav maratonu: 2026-KPSS Lisans başvuruları başladı - Resim: 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2026-KPSS Lisans) başvurular başladı.

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Sınav maratonu: 2026-KPSS Lisans başvuruları başladı - Resim: 2

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak.

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Sınav maratonu: 2026-KPSS Lisans başvuruları başladı - Resim: 3

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da uygulanacak.

Sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 1-13 Temmuz'da, DHBT'ye başvurular ise 22-30 Eylül'de alınacak.

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Sınav maratonu: 2026-KPSS Lisans başvuruları başladı - Resim: 4

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

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Sınav maratonu: 2026-KPSS Lisans başvuruları başladı - Resim: 5

Tüm adaylar için 6 Eylül'deki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorunlu olacak. Sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine adaylar karar verecek.

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Sınav maratonu: 2026-KPSS Lisans başvuruları başladı - Resim: 6

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-KPSS Lisans Kılavuzu'ndan erişilebiliyor.

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