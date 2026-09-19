Derbi sonrası olay yorum 'Galatasaray için sonun başlangıcı Trabzon'da'

LEAO, SANE VE BARIŞ ALPER'E ELEŞTİRİ

"Leao bu ne ciddiyetsizlik. Bir Salah'a bak bir de kendine bak. Bir tane doğru dürüst hareketin yok. Öteki Sane haftalardır yok. Barış Alper de aynı. Yunus'un gücü yetmedi. Sinek sıklet güreşçi gibi kaldı sahada. Torreira kayboldu sahada."