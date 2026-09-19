Trabzonspor'un Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık derbi galibiyetini Asist Analiz YouTube kanalında değerlendiren yorumcu Sinan Engin, bordo-mavililerin oyununu överken Galatasaray'ın performansına sert eleştiriler yöneltti.
Derbi sonrası olay yorum 'Galatasaray için sonun başlangıcı Trabzon'da'
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği derbinin ardından Sinan Engin'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Mohamed Salah'ın performansına vurgu yapan Engin, sarı-kırmızılıların savunmasını sert sözlerle eleştirerek, "Galatasaray için sonun başlangıcı Trabzon" ifadelerini kullandı.Furkan Çelik
Hat-trick yapan Mohamed Salah'a ayrı bir parantez açan Engin, Mısırlı yıldızın Trabzonspor'a etkisini değerlendirirken Victor Osimhen üzerinden de dikkat çeken bir karşılaştırmada bulundu.
'SALAH GALATASARAY'I PARÇALADI'
Sinan Engin'in açıklamaları şu şekilde:
"Trabzonspor derbide bir net galibiyet nasıl olur gösterdi. Salah Galatasaray'ı parçaladı diyebiliriz.
Osimhen'den daha çok etki yaratacak bir transfer izliyoruz şu anda.
Galatasaray'ın ilk yediği gole bakar mısınız... Öyle gol yenir mi! Sanki 93. dakikada hücum ediyormuş gibi öne çıktılar."
'GALATASARAY İÇİN SONUN BAŞLANGICI TRABZON'DA'
"Galatasaray için sonun başlangıcı Trabzon'da. Sakın ha bu defansla Şampiyonlar Ligi'nde oynamayın dedim. Şampiyonlar Ligi'ni geçtim bu savunmayla Beşiktaş'a rastlarsanız duman ederler."
LEAO, SANE VE BARIŞ ALPER'E ELEŞTİRİ
"Leao bu ne ciddiyetsizlik. Bir Salah'a bak bir de kendine bak. Bir tane doğru dürüst hareketin yok. Öteki Sane haftalardır yok. Barış Alper de aynı. Yunus'un gücü yetmedi. Sinek sıklet güreşçi gibi kaldı sahada. Torreira kayboldu sahada."
'TRABZONSPOR'U KUTLAMAK LAZIM'
"Trabzonspor'u kutlamak lazım. Müthiş bir oyun organizasyonu ve fizik gücü. Onuachu çok iyi diyorsun alternatifine ondan daha iyisini alıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin santrforuna bakıyorsun ikisinden bir tane etmez diyorsun."
'GOL POZİSYONUNDA TRAFİK POLİSİ YETİŞEMEZ'
"Bugün Uğurcan da yoktu. Kısacası Allah Allah Mohamed Salah parçaladı. Allah nazardan saklasın. Gol pozisyonunda trafik polisi yetişemez. İçerde Semih'e söyledim 'Türkiye'ye erken gelmiş' dedim.
Gerçi önemli değil Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birine geldi Trabzonspor'a. Bize onu izleme keyfini yaşatıyor."