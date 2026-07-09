Yıllardır müzik listelerinde üst sıralarda yer alan şarkıları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Simge Sağın, kariyerinin yanı sıra özel yaşamını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ediyor. Son dönemde aşk hayatıyla magazin dünyasının gündemine oturan ünlü sanatçı, uzun bir aranın ardından yeniden mutlu bir ilişkiye başladı.
Simge Sağın ve İlkay Şencan aşkı tam gaz devam ediyor: Koala emojili aşk pozu olay oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi DJ İlkay Şencan ile bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medya hesabından sevgilisinin kendisine sarıldığı romantik anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, fotoğrafa eklediği koala emojisi gündem oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Daha önce verdiği bir röportajda yaklaşık dört yıldır hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Sağın, "Heyecan bittiğinde ilişkiyi uzatmak yerine ayrılmayı tercih ederim. Kötü bir ilişki yaşamaktansa yalnız olmak bana daha iyi geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından DJ İlkay Şencan ile aşk yaşadığı haberleri gündeme gelirken, yeni ilişkisi hayranları arasında büyük ilgi uyandırmıştı.
İlişkilerini gizlemeyi tercih etmeyen çift, birlikte çıktıkları tatilden yeni kareler paylaşmayı sürdürüyor. Simge Sağın'ın sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafta İlkay Şencan'ın kendisine sımsıkı sarıldığı görülürken, ünlü şarkıcının bu kareyi koala emojisiyle paylaşması takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
Öte yandan Simge Sağın, kısa süre önce sevgilisinden aldığı çiçekleri de Instagram hesabında paylaşmıştı. Çiçeklerle çekildiği selfieyi "Sevgilimden" notuyla yayınlayan sanatçının paylaşımı da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
SİMGE SAĞIN KİMDİR?
Özel hayatıyla yeniden gündeme gelen Simge Sağın hakkında merak edilen konulardan biri de hayat öyküsü. Ünlü şarkıcının İstanbul'un Şişli ilçesinde, ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği biliniyor. Annesinin Arnavut kökenli olduğu belirtilirken, sosyal medyada Sağın'ın güzelliğini ailesinden ve kökenlerinden aldığı söyleniyor.
Ünlü şarkıcı eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı. Liseyi tamamladıktan sonra müzik eğitimi almak istedi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na kaydoldu.
Konservatuvarda eğitim gördüğü dönemde Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli gibi önemli isimlerden ders aldı.
Simge Sağın, müzik kariyerine geri vokallik yaparak başladı. Zeynep Dizdar ile çalıştıktan sonra Gülşen, Yaşar ve Serdar Ortaç gibi isimlere vokalistlik yaptı.
2011 yılında Erdem Kınay yapımcılığında “Yeni Çıktı” adlı EP’yi yayımladı. Bu çalışma beklenen çıkışı getirmedi.
BÜYÜK ÇIKIŞ: “MİŞ MİŞ”
2015 yılında yayımladığı “Miş Miş” şarkısı ile büyük bir çıkış yaptı. Şarkı, Türkiye’de listelerde uzun süre bir numarada kaldı ve yıl boyunca en çok çalınan şarkılar arasında yer aldı.