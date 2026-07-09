Simge Sağın ve İlkay Şencan aşkı tam gaz devam ediyor: Koala emojili aşk pozu olay oldu

Daha önce verdiği bir röportajda yaklaşık dört yıldır hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Sağın, "Heyecan bittiğinde ilişkiyi uzatmak yerine ayrılmayı tercih ederim. Kötü bir ilişki yaşamaktansa yalnız olmak bana daha iyi geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından DJ İlkay Şencan ile aşk yaşadığı haberleri gündeme gelirken, yeni ilişkisi hayranları arasında büyük ilgi uyandırmıştı.