Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Silivri'deki sarsıntılar neye işaret? Deprem uzmanı Ramazan Demirtaş kritik detaya dikkat çekti

Silivri'deki sarsıntılar neye işaret? Deprem uzmanı Ramazan Demirtaş kritik detaya dikkat çekti

Deprem Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 3.2'lik sarsıntının 2025'teki 6.2'lik depremin hazırlık evresiyle ilişkilendirilen bölgeye yakın gerçekleştiğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Silivri'deki sarsıntılar neye işaret? Deprem uzmanı Ramazan Demirtaş kritik detaya dikkat çekti - Resim: 1

Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

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Silivri'deki sarsıntılar neye işaret? Deprem uzmanı Ramazan Demirtaş kritik detaya dikkat çekti - Resim: 2

Deprem Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, Marmara'da 3.0 ve üzerindeki depremlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgularken, son depremin 23 Nisan 2025'te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki Silivri depreminin "hazırlık evresi depremi" olarak değerlendirilen sarsıntının yakınında gerçekleştiğine işaret etti.

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Silivri'deki sarsıntılar neye işaret? Deprem uzmanı Ramazan Demirtaş kritik detaya dikkat çekti - Resim: 3

10 Temmuz 2026 günü saat 03.59'da Marmara Denizi'nde, Silivri'nin yaklaşık 28 kilometre açığında 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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Silivri'deki sarsıntılar neye işaret? Deprem uzmanı Ramazan Demirtaş kritik detaya dikkat çekti - Resim: 4

Depremin büyüklüğü küçük olsa da, Dr. Ramazan Demirtaş, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen 3.0 ve üzerindeki depremlerin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

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Silivri'deki sarsıntılar neye işaret? Deprem uzmanı Ramazan Demirtaş kritik detaya dikkat çekti - Resim: 5

Paylaşılan değerlendirmeye göre, son deprem 23 Nisan 2025'te meydana gelen ve 6.2 büyüklüğündeki Silivri depreminin öncesindeki "hazırlık evresi depremi" olarak tanımlanan sarsıntının yaklaşık 5 kilometre batı-güneybatısında gerçekleşti.

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Silivri'deki sarsıntılar neye işaret? Deprem uzmanı Ramazan Demirtaş kritik detaya dikkat çekti - Resim: 6

Demirtaş, tek başına bu büyüklükteki bir depremin daha büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağını, ancak Marmara Denizi'ndeki fay sisteminin sürekli izlenmesinin bilimsel açıdan büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

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