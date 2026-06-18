Silifke’nin kırmızı altını: 45 derece sıcağın altında toplanıyor

Ürünün önemli bir bölümü Rusya, Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. Dayanıklılığı sayesinde uzak pazarlarda da kalitesini koruyan çilek, dış pazarlarda yoğun talep görüyor.