Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Silifke’nin kırmızı altını: 45 derece sıcağın altında toplanıyor

Silifke’nin kırmızı altını: 45 derece sıcağın altında toplanıyor

Mersin’in Silifke ilçesinde yetiştirilen, kendine özgü rengi, aroması ve dayanıklılığıyla coğrafi işaret tescili bulunan Silifke çileğinde hasat tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 20 bin dekarlık geniş bir üretim alanında yetiştirilen bu özel çilek, tarlada kilogramı 25 TL’den alıcı buluyor.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Silifke’nin kırmızı altını: 45 derece sıcağın altında toplanıyor - Resim: 1

Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun hasat mesaisinde işçiler, seralarda ve açık alanlarda olgunlaşan meyveleri özenle topluyor.

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Silifke’nin kırmızı altını: 45 derece sıcağın altında toplanıyor - Resim: 2

Bölge üreticileri, sezonun verimli geçtiğini belirtirken, hasadın ilerleyen günlerde yayla bölgelerine doğru kademeli olarak devam edeceğini ifade ediyor. Böylece Silifke’de çilek üretimi yılın daha uzun bir dönemine yayılıyor.

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Silifke’nin kırmızı altını: 45 derece sıcağın altında toplanıyor - Resim: 3

İri yapısı, koyu kırmızı rengi, yoğun aroması ve sert dokusuyla dikkat çeken Silifke çileği, özellikle ihracat açısından büyük avantaj sağlıyor.

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Silifke’nin kırmızı altını: 45 derece sıcağın altında toplanıyor - Resim: 4

Ürünün önemli bir bölümü Rusya, Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. Dayanıklılığı sayesinde uzak pazarlarda da kalitesini koruyan çilek, dış pazarlarda yoğun talep görüyor.

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Silifke’nin kırmızı altını: 45 derece sıcağın altında toplanıyor - Resim: 5

Üreticiler, ilçede yıllık 40 ila 60 bin ton arasında çilek üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, Silifke çileğinin bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguluyor.

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