Yeniçağ Gazetesi
03 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Silahlar konuştu: Cip delik deşik oldu: 3 kişi yara almadan kurtuldu: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Silahlar konuştu: Cip delik deşik oldu: 3 kişi yara almadan kurtuldu: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’da kırmızı ışıkta bekleyen cipe düzenlenen silahlı saldırı olayının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çapraz ateşe tutulan cipte 2 kişi yaralanmış 3 kişi ise yara almadan kurtulmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Silahlar konuştu: Cip delik deşik oldu: 3 kişi yara almadan kurtuldu: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 1

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen cipe düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan H.Y. (39) ve A.K.’nin (45) tedavileri sürerken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 10
Silahlar konuştu: Cip delik deşik oldu: 3 kişi yara almadan kurtuldu: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 2

Yenişehir ilçesi Mir Cembeli Bulvarı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 21 AIC 879 plakalı cipe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

2 10
Silahlar konuştu: Cip delik deşik oldu: 3 kişi yara almadan kurtuldu: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 3

Saldırganların çapraz ateşe aldığı cipin sağ ve sol kısmına çok sayıda kurşun isabet ederken, araçta bulunan H.Y. ve A.K. yaralandı.

3 10
Silahlar konuştu: Cip delik deşik oldu: 3 kişi yara almadan kurtuldu: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 4

Araçtaki 3’üncü kişi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Sürücü, yaralı halde cipi kullanarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin önüne geldi.

4 10
Silahlar konuştu: Cip delik deşik oldu: 3 kişi yara almadan kurtuldu: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 5

Yaralılar, burada sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

5 10
Silahlar konuştu: Cip delik deşik oldu: 3 kişi yara almadan kurtuldu: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 6

Saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen cipe silahla ateş açıldığı ve saldırganların araçla kaçtığı görüldü.

6 10
Silahlar konuştu: Cip delik deşik oldu: 3 kişi yara almadan kurtuldu: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 7

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.İ.Ö. (40) ve Ş.Ö.’yü (50) yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

7 10
Silahlar konuştu: Cip delik deşik oldu: 3 kişi yara almadan kurtuldu: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 8
8 10
Silahlar konuştu: Cip delik deşik oldu: 3 kişi yara almadan kurtuldu: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 9
9 10
Silahlar konuştu: Cip delik deşik oldu: 3 kişi yara almadan kurtuldu: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro