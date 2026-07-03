Yeniçağ Gazetesi
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Silahla vuruldu taşla cevap verdi: Yaralı adam kendi böyle savundu

Kütahya’da motosikletli bir saldırganın silahlı hedefi olan servis işletmecisi R.Ö., ayağından vurulmasına rağmen yerden aldığı taşları saldırgana fırlatarak karşılık verdi.

Kaynak: DHA
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Silahla vuruldu taşla cevap verdi: Yaralı adam kendi böyle savundu - Resim: 1

Kütahya motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğrayan servis araçları işletmecisi R.Ö. ayağından yaralandı. R.Ö.’nün ise ateş açan şüpheliye taş atarak karşılık verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Silahla vuruldu taşla cevap verdi: Yaralı adam kendi böyle savundu - Resim: 2

Servis araçları işletmecisi R.Ö. otomobilini park edip yürüdüğü sırada yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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Silahla vuruldu taşla cevap verdi: Yaralı adam kendi böyle savundu - Resim: 3

Ayağından yaralanan R.Ö., yakındaki bir okulun bahçesine sığındı. Bu sırada R.Ö.'nün yerden aldığı taşı şüpheliye doğru fırlattığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. İ

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Silahla vuruldu taşla cevap verdi: Yaralı adam kendi böyle savundu - Resim: 4

hbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan R.Ö., kendi imkanlarıyla Kütahya'daki özel bir hastaneye giderek tedaviye alındı.

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Silahla vuruldu taşla cevap verdi: Yaralı adam kendi böyle savundu - Resim: 5

R.Ö.’nün durumunun iyi olduğu belirtilirken, inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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Silahla vuruldu taşla cevap verdi: Yaralı adam kendi böyle savundu - Resim: 6
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Silahla vuruldu taşla cevap verdi: Yaralı adam kendi böyle savundu - Resim: 7
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