Şifreniz güçlü olsa bile hesabınız çalınabilir: Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren tehlike

"Oturum Ele Geçirme" (Session Hijacking) Nasıl Çalışıyor?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra tarayıcı tarafından otomatik oluşturulan oturum çerezleri, kullanıcının kimliğini doğrulayan dijital bir anahtar görevi görüyor. Saldırganlar bu çerezi ele geçirip kendi cihazlarına aktardığında; sistem, gelen talebi zaten doğrulanmış meşru bir oturum olarak algılıyor.