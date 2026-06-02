Anasayfa Yaşam Sıcaklar Bastırdı: Bakıcılar harekete geçti: Hayvanların keyfini artıran yöntemler

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde artan sıcaklar nedeniyle yaz uygulamasına geçildi. Kutup konforu arayan penguenler klimalı odalarda serinlerken, lemurlar ise buzdolabından çıkan soğuk meyvelerle beslenerek yazın tadını çıkarıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, hayvanların sıcak havadan etkilenmemesi için önlemler alınmaya başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 1998’den bu yana 206 bin 600 metrekarelik alan üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi, bünyesindeki bin 123 birey, 123 tür, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisiyle hem hayvanlara hem de ziyaretçilere doğal ortam sunuyor.

Hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı merkezde, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin korunması ve çoğalması için de çalışma yürütülürken, hayvanların bakım ve beslenmeleri de mevsim şartlarına göre sürdürülüyor.

İlkbaharın sona ermesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hayvanların sıcak havadan etkilenmemesi için önlemler alınmaya başlandı.

Hayvanat bahçesindeki 17 Afrika pengueni, günün büyük bölümünü havuzlarında ve sıcaklık derecesi hava koşullarına göre özel olarak ayarlanan klimalı odalarda geçiriyor. Bakım ve beslenmeleri de görevliler tarafından düzenli olarak takip ediliyor.

Hayvanat bahçesindeki 40 lemur ise buzdolabında muhafaza edilen soğuk meyve ve sebzelerle beslenerek hava sıcaklıklarından etkilenmemeleri sağlanıyor.

Lemurların beslenme programının mevsime göre değişiklik gösterdiğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Bakıcısı Arif Ardıç, “Lemurların bakım, beslenme ve tüm ihtiyaçlarından sorumluyuz. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez besleniyorlar.

Meyve, sebze, kuru yemiş, baklagil, haşlanmış yumurta, haşlanmış patates ve mamayla besleniyorlar. Beslenme programları mevsime göre değişiyor. Yaz aylarında daha az tüketirken, kışın daha fazla besleniyorlar. En çok muz ve kuru yemiş seviyorlar. Yaz döneminde ise daha çok soğuk ve tatlı meyveler veriyoruz. Şu an 40 lemurumuz var. Sabah ve akşam yaklaşık 5'er kilo meyve ve sebze tüketiyorlar” diye konuştu.

Afrika penguenlerinin bakıcısı İsmail Bozkurt ise sıcak havalara karşı alınan önlemleri anlatarak, “Penguenlerin bakımından sorumluyum. Saat 11.00 ve 16.00 olmak üzere günde 2 kez besleniyorlar.

17 Afrika pengueni, günün büyük bölümünü havuzlarında ve sıcaklık derecesi hava koşullarına göre özel olarak ayarlanan klimalı odalarda geçirirken, 40 lemur ise soğuk meyve ve sebzelerle beslenerek hava sıcaklıklarından etkilenmemeleri sağlanıyor.

Kaynak: DHA
