Doğanın canlanması ve piknik sezonunun açılmasıyla birlikte, keneler halk sağlığını tehdit eden unsurların başında yer almaya başladı. Özellikle otlaklar, çalılıklar ve ormanlık alanlarda barınan bu küçük canlılar, taşıdıkları virüslerle ciddi hastalıklara davetiye çıkarabiliyor.
Sıcaklar artıyor, kenelere dikkat: Doğada güvende kalmanın yolları
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene vakalarında artış gözleniyor; uzmanlar, açık alanlarda alınacak basit önlemlerin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi gibi ciddi risklerden korunmada hayati önem taşıdığını vurguluyor.Züleyha Öncü
Ancak doğru korunma stratejileriyle bu riskleri minimize etmek mümkün.
Kenelerden korunmanın ilk adımı doğru kıyafet seçimidir. Doğada vakit geçirirken açık renkli giysiler tercih edilmelidir; bu sayede üzerinize tırmanan bir keneyi fark etmeniz çok daha kolay olur. Ayrıca, kenelerin cilde ulaşmasını engellemek için pantolon paçalarını çorapların içine sokmak, basit ama en etkili yöntemlerden biridir. Uzun kollu tişörtler ve vücudu kapatan kıyafetler koruyucu bir bariyer görevi görür.
Açık alandan kapalı mekana geçildiğinde vakit kaybetmeden vücut taraması yapılmalıdır. Keneler genellikle diz arkası, koltuk altı, kulak arkası ve kasık gibi nemli ve yumuşak bölgeleri tercih eder.
Eğer vücudunuza yapışmış bir kene fark ederseniz, paniğe kapılmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.
Halk arasında yaygın olan kene üzerine alkol dökme, sigara basma veya yağ sürme gibi yöntemler oldukça tehlikelidir. Bu müdahaleler keneyi strese sokarak virüsü vücuda enjekte etmesine neden olabilir.
Erken fark edilen ve doğru şekilde müdahale edilen kene ısırıkları, hayati tehlikeyi büyük oranda ortadan kaldırır. Doğada geçirdiğiniz zamanı kabusa dönüştürmemek için tedbiri elden bırakmayın.