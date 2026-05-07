Sıcaklar artıyor, kenelere dikkat: Doğada güvende kalmanın yolları

Kenelerden korunmanın ilk adımı doğru kıyafet seçimidir. Doğada vakit geçirirken açık renkli giysiler tercih edilmelidir; bu sayede üzerinize tırmanan bir keneyi fark etmeniz çok daha kolay olur. Ayrıca, kenelerin cilde ulaşmasını engellemek için pantolon paçalarını çorapların içine sokmak, basit ama en etkili yöntemlerden biridir. Uzun kollu tişörtler ve vücudu kapatan kıyafetler koruyucu bir bariyer görevi görür.