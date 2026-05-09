SGK'dan çalışan annelere maddi destek: Analık ödeneği süresi uzatıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan anneleri desteklemek için verilen analık ödeneği süresini tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkardı.Derleyen: Baran Yalçın
Açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla süren raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı belirtildi.
Bu kapsamda, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin Kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağının altı çizildi.
Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.