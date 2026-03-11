SGK'dan asgari ücret desteği İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak ve otomatik olarak prim borçlarından mahsup edilecek şekilde işleyecek.
SGK'dan asgari ücret desteği genelgesi: Şartlar ve detaylar belli oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılı için asgari ücret desteği uygulamasını detaylandıran 2026/8 sayılı genelgeyi yayımladı. Bu düzenleme, özel sektör işverenlerini hedefleyerek sigorta prim yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.
DESTEK MİKTARI VE SÜRESİ
SGK'nın asgari ücret desteği genelgesine göre, 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde günlük destek tutarı 42,33 TL olarak belirlendi. Bu, aylık 30 gün üzerinden hesaplandığında sigortalı başına 1.269,90 TL'ye denk geliyor.
SGK'nın asgari ücret desteği genelgesine göre verilecek destek, uzun vadeli sigorta kollarına tabi (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tam zamanlı çalışanlar için geçerli olacak.
SGK'NIN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI
Destekten faydalanmak için belirli kriterler sağlanmalı. Bu kriterler şöyle:
Ücret sınırı: 2025 yılında günlük brüt kazancı 1.300 TL'nin altında kalan çalışanlar baz alınacak. Bu sınır, asgari ücretin yaklaşık 1,18 katına karşılık geliyor.
İstihdam koruma şartı: İşyerindeki sigortalı sayısı, 2025 yılının en düşük sigortalı bildirimi yapılan ayındaki sayının altına düşmemeli. İşçi çıkaran işverenler destekten yararlanamayacak.
Yalnızca özel sektör işverenleri için geçerli; kamu işyerleri ve toplu iş sözleşmeli çalışanlar hariç tutuluyor.
Şartları taşıyan işverenler için herhangi bir başvuru gerekmiyor; SGK sistemi otomatik hesaplama yapacak.
DESTEK KESİLME NEDENLERİ
SGK'nın asgari ücret desteği genelgesinde, desteğin kaybedileceği durumlar da netleştirildi:
Sigorta primlerinin yasal sürede ödenmemesi.
Kayıt dışı istihdamın tespiti.
SGK'ya prim borçlarının yapılandırılmamış olması.
Sahte sigortalılık veya belge sahteciliği gibi ihlaller.
SGK'nın yeni asgari ücret desteği istihdamı teşvik etmek ve işveren maliyetlerini düşürmek amacıyla getirildi. 2026 asgari ücretinin brüt 33.030 TL, net 28.075,50 TL olarak belirlenmesiyle birlikte destek, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için kritik önem taşıyor.
SGK'dan asgari ücret desteği genelgesi, şartları ve detayları ile sosyal medyada da gündem oldu.