Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı

SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı

TÜİK'in 5 aylık verisiyle yüzde 16,60'ı garantileyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için SGK uzmanları net rakamı verdi. Peki, mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? Memur emeklisi enflasyona ezilecek mi? 5 uzman isim kuruş kuruş hesapladı.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı - Resim: 1

Temmuz ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü kulağı açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

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SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı - Resim: 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ilk beş aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60'lık zammı şimdiden cebine koydu. Ancak milyonların asıl maaş tablosu, 3 Temmuz Cuma günü kesinleşecek

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SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı - Resim: 3

TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında gerçekleşen TÜFE sırasıyla; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 oldu. Bu tabloyla SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 16,60'lık oran kesinleşirken, memurlar için bu süreç şimdilik yüzde 12,41 seviyesinde bulunuyor.

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SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı - Resim: 4

Piyasanın önde gelen kurumları da Haziran ayı beklentilerini duyurdu. TCMB anketinde Haziran enflasyonu yüzde 1,36 beklenirken, AA Finans yüzde 1,04, Bloomberg HT ise yüzde 0,97 seviyesine işaret ediyor.

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SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı - Resim: 5

Zamlı maaşların belli olmasına sadece 2 gün kala, SGK uzmanları ellerindeki son verilerle yeni maaş tablosunu oluşturdu.

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SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı - Resim: 6

Mevcutta 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı için uzmanların ortak beklentisi 23 bin 500 TL bandında yoğunlaştı. İşte kuruş kuruş uzman tahminleri:

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SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı - Resim: 7

Özgür Erdursun: "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %18, memur ve memur emeklilerine ise %13,5 - %14 bandında bir artış yapılacak. En düşük emekli aylığı %18 artışla büyük ihtimalle 23.600 TL olacak."

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SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı - Resim: 8

Emin Yılmaz: "6 aylık enflasyonun %18,20 olması durumunda mevcut 20.000 TL olan en düşük emekli aylığı 23.640 TL’ye yükselecek. 27.772 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı ise %13,94 zamla 31.643 TL seviyesine gelecek."

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SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı - Resim: 9

Murat Göktaş: "Karşımızda %17,80'lik bir enflasyon rakamı olursa, 20.000 TL olan taban maaş yaklaşık 23.500 TL seviyesine oturacaktır."

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SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı - Resim: 10

Dilek Ete: Farklı enflasyon senaryolarına dikkat çeken Ete'nin hesaplamaları şöyle: "Bloomberg tahmini (0,97) gelirse SSK/Bağ-Kur zammı %17,7 olur ve maaş 23.540 TL'ye çıkar. TCMB yıl sonu hedefine (%26) göre Haziran ayı %1,11 çıkarsa zam oranı %17,9'u bulur. Ancak TCMB piyasa anketindeki 1,36 rakamı gerçekleşirse en düşük maaş 23.680 TL olur."

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SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı - Resim: 11

İsa Karakaş: Memur emeklisinin enflasyonun altında kalacağına vurgu yapan Karakaş, durumu şöyle özetledi: "Ortalama %18 civarında bir rakamdan bahsedebiliriz. En düşük emekli maaşı hesaplamamıza göre SSK ve Bağ-Kur'da 23.500 TL civarında, memurlarda ise en düşük 31.792 TL olacak. Ne yazık ki memur ve memur emeklileri %14 civarı zamla enflasyonun altında ezilecek."

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SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı - Resim: 12

NOT: Bu oranlar uzmanların piyasadaki anketlere göre hesaplamasıdır

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