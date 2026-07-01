Temmuz ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü kulağı açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.
SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı
TÜİK'in 5 aylık verisiyle yüzde 16,60'ı garantileyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için SGK uzmanları net rakamı verdi. Peki, mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? Memur emeklisi enflasyona ezilecek mi? 5 uzman isim kuruş kuruş hesapladı.Süleyman Çay
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ilk beş aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60'lık zammı şimdiden cebine koydu. Ancak milyonların asıl maaş tablosu, 3 Temmuz Cuma günü kesinleşecek
TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında gerçekleşen TÜFE sırasıyla; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 oldu. Bu tabloyla SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 16,60'lık oran kesinleşirken, memurlar için bu süreç şimdilik yüzde 12,41 seviyesinde bulunuyor.
Piyasanın önde gelen kurumları da Haziran ayı beklentilerini duyurdu. TCMB anketinde Haziran enflasyonu yüzde 1,36 beklenirken, AA Finans yüzde 1,04, Bloomberg HT ise yüzde 0,97 seviyesine işaret ediyor.
Zamlı maaşların belli olmasına sadece 2 gün kala, SGK uzmanları ellerindeki son verilerle yeni maaş tablosunu oluşturdu.
Mevcutta 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı için uzmanların ortak beklentisi 23 bin 500 TL bandında yoğunlaştı. İşte kuruş kuruş uzman tahminleri:
Özgür Erdursun: "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %18, memur ve memur emeklilerine ise %13,5 - %14 bandında bir artış yapılacak. En düşük emekli aylığı %18 artışla büyük ihtimalle 23.600 TL olacak."
Emin Yılmaz: "6 aylık enflasyonun %18,20 olması durumunda mevcut 20.000 TL olan en düşük emekli aylığı 23.640 TL’ye yükselecek. 27.772 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı ise %13,94 zamla 31.643 TL seviyesine gelecek."
Murat Göktaş: "Karşımızda %17,80'lik bir enflasyon rakamı olursa, 20.000 TL olan taban maaş yaklaşık 23.500 TL seviyesine oturacaktır."
Dilek Ete: Farklı enflasyon senaryolarına dikkat çeken Ete'nin hesaplamaları şöyle: "Bloomberg tahmini (0,97) gelirse SSK/Bağ-Kur zammı %17,7 olur ve maaş 23.540 TL'ye çıkar. TCMB yıl sonu hedefine (%26) göre Haziran ayı %1,11 çıkarsa zam oranı %17,9'u bulur. Ancak TCMB piyasa anketindeki 1,36 rakamı gerçekleşirse en düşük maaş 23.680 TL olur."
İsa Karakaş: Memur emeklisinin enflasyonun altında kalacağına vurgu yapan Karakaş, durumu şöyle özetledi: "Ortalama %18 civarında bir rakamdan bahsedebiliriz. En düşük emekli maaşı hesaplamamıza göre SSK ve Bağ-Kur'da 23.500 TL civarında, memurlarda ise en düşük 31.792 TL olacak. Ne yazık ki memur ve memur emeklileri %14 civarı zamla enflasyonun altında ezilecek."
NOT: Bu oranlar uzmanların piyasadaki anketlere göre hesaplamasıdır