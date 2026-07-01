SGK uzmanları zamma 2 gün kala emekli ve memurun yeni maaşını açıkladı

İsa Karakaş: Memur emeklisinin enflasyonun altında kalacağına vurgu yapan Karakaş, durumu şöyle özetledi: "Ortalama %18 civarında bir rakamdan bahsedebiliriz. En düşük emekli maaşı hesaplamamıza göre SSK ve Bağ-Kur'da 23.500 TL civarında, memurlarda ise en düşük 31.792 TL olacak. Ne yazık ki memur ve memur emeklileri %14 civarı zamla enflasyonun altında ezilecek."