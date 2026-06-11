Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Ersin Konar, geleceğe yönelik emeklilik planı yapan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Emekli aylıklarının seviyesini yükseltmenin formüllerini paylaşan Konar, prim gün sayısı eksik olan vatandaşların izlemesi gereken stratejileri de detaylandırdı.
SGK uzmanından milyonlarca vatandaşa kritik tavsiyeler: İşte emeklilik maaşını yükselten formül
SGK Uzmanı Ersin Konar, emeklilik planlaması yapan çalışanlar için kritik tavsiyeler paylaştı. Konar, emekli maaşını artırmanın yollarını aktarırken prim günü eksiği olan vatandaşlara da borçlanma maliyetleri yükselmeden adım atmaları gerektiği uyarısında bulundu.Kaynak: Diğer
Emekli maaşlarının daha yüksek seviyelere ulaştırılması konusuna değinen Ersin Konar, öncelikle kayıt dışı istihdamla mücadele edilmesi, kayıtlı istihdamın ve iş gücüne katılım oranının artırılması gerektiğini vurguladı. Çalışanların sisteme daha yüksek prim matrahları üzerinden dahil olmasının önemine işaret eden Konar, şu ifadeleri kullandı:
"Emekli maaşlarının artırılabilmesi için öncelikle istihdamın ve iş gücünün artırılması gerekiyor. Bununla birlikte asgari ücretin de insanların geçinebileceği seviyelere yükseltilmesi gerektiğine inanıyorum."
Emeklilik hakkı elde etmek istemesine rağmen prim gün sayısı yetersiz olan sigortalılara çağrıda bulunan uzman, bu eksikliklerin yasal imkanlarla mutlaka kapatılması gerektiğini belirtti. Erkek çalışanların askerlik, kadın çalışanların ise doğum borçlanması haklarından faydalanabileceğini hatırlatan SGK Uzmanı Ersin Konar, eksik sürelerin ya bu borçlanma yöntemleriyle ya da aktif olarak çalışmaya devam edilerek tamamlanmasını tavsiye etti.
Borçlanma bedellerinin her yıl asgari ücret oranındaki artışa göre yeniden belirlendiğinin altını çizen Konar, emeklilik tarihlerine az bir süre kalan vatandaşların hızlı hareket etmesi gerektiği uyarısını yaptı. Konar, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Askerlik ve doğum borçlanması tutarları her yıl asgari ücret artışına bağlı olarak yükseliyor. Bu nedenle emeklilik gününe az kalan vatandaşlarımızın borçlanma ödemelerini mümkünse 12 ay dolmadan gerçekleştirmeleri gerekiyor. Böylece ileride yapılacak zamların etkisinden korunabilirler."
Uzmanlar da emeklilik sürecinde prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş kriterlerinin yanı sıra askerlik ile doğum borçlanmalarının sigortalılara büyük avantajlar sağladığına dikkat çekiyor. Bu doğrultuda, emekliliği yaklaşan kişilerin SGK kayıtlarını düzenli şekilde incelemeleri ve eksik prim günlerini tamamlamak adına adımlarını zamanında atmaları gerektiği ifade ediliyor.
(Türkinform)