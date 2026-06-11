SGK uzmanından milyonlarca vatandaşa kritik tavsiyeler: İşte emeklilik maaşını yükselten formül

Emeklilik hakkı elde etmek istemesine rağmen prim gün sayısı yetersiz olan sigortalılara çağrıda bulunan uzman, bu eksikliklerin yasal imkanlarla mutlaka kapatılması gerektiğini belirtti. Erkek çalışanların askerlik, kadın çalışanların ise doğum borçlanması haklarından faydalanabileceğini hatırlatan SGK Uzmanı Ersin Konar, eksik sürelerin ya bu borçlanma yöntemleriyle ya da aktif olarak çalışmaya devam edilerek tamamlanmasını tavsiye etti.