SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan akılalmaz hesap: Emekli ve asgari ücretli kahrolacak

Aynı tutarın emekliler ve devlet memurları için ne anlama geldiğini de hesaplayan Erdursun, "Söz konusu net kazanç, en düşük emekli aylığının 85 bin 214 katı. Yani bir emeklinin 7 bin 101 yıllık parasına isabet ediyor. Bu para, 250 bin 869 emeklinin bir yıllık bayram ikramiyesine eşit. Bir öğretmenin 2 bin 9 yıllık, bir hemşirenin 1971 yıllık, bir uzman doktorun ise 980 yıllık parası 4 ayda götürülmüş." sözleriyle tablonun vahametini ortaya koydu.