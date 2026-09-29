Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir YouTube yayınında Türkiye'de yaşanan ekonomik tabloyu "Ekonomik kriz boyutunu aştık, şu anda büyük bir buhran yaşanıyor ve buhranın sonu da tufan" sözleriyle nitelendirdi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan akılalmaz hesap: Emekli ve asgari ücretli kahrolacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kamuoyunu sarsan fon skandalındaki milyarlarca liralık kazancı dar gelirlinin maaşıyla kıyaslayarak vahim tabloyu gözler önüne serdi.Kaynak: Haber Merkezi
Gündemdeki milyarlarca liralık fon iddialarına dikkat çeken Erdursun, 4 ayda elde edilen haksız kazançların büyüklüğünü vatandaşların ömürlük maaşlarıyla kıyaslayarak, "Ülkede para var ancak paranın yüzde 99'u yüzde 1'lik kesimin cebine giriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube üzerinden katıldığı bir canlı yayında Türkiye ekonomisi, dar gelirlilerin durumu ve son dönemde kamuoyunun gündeminden düşmeyen yüksek karlı fon iddialarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Memur ve emeklinin alacağı kısıtlı zam oranlarının tartışıldığı bir ortamda, 163 milyon liranın 4 ay gibi kısa bir sürede 2 milyar 170 milyon liraya çıkarıldığı iddialarını gündeme taşıyan Erdursun, kurumsal denetim eksikliğine tepki gösterdi.
Erdursun, "Bir kişinin banka hesabına 4 kere 10 bin lira girdiği zaman vergi dairesi çağırıyor, 'Nereden buldun bu paraları?' diyor. Ya bu milyarlarca lira paralar havada uçuşurken Gelir İdaresi Başkanlığı, MASAK hiç mi fark edememiş? Normalde sabah saat 5'te bu kişinin evinden alınması gerekiyordu, SPK üyelerinin alınması gerekiyordu. Kardeşim siz kimi ne şekilde denetlediniz?" ifadelerini kullandı.
Ortaya çıkan 4 aylık devasa kazancın büyüklüğünü vatandaşın alım gücü üzerinden hesaplayan Erdursun, akıllara durgunluk veren kıyaslamalar yaptı.
Erdursun, "Bu 4 ayda cebe giren para, bir asgari ücretlinin 5 bin 957 yıllık maaşına eşit. Asgari ücretli hiç para harcamadan yaklaşık 6 bin yıl çalışsa bu parayı elde edebilir. 1000 asgari ücretlinin 6 yıl boyunca çalışması sonrasında elde edeceği parayı bir kerede 4 ayda götürüyorlar." dedi.
Aynı tutarın emekliler ve devlet memurları için ne anlama geldiğini de hesaplayan Erdursun, "Söz konusu net kazanç, en düşük emekli aylığının 85 bin 214 katı. Yani bir emeklinin 7 bin 101 yıllık parasına isabet ediyor. Bu para, 250 bin 869 emeklinin bir yıllık bayram ikramiyesine eşit. Bir öğretmenin 2 bin 9 yıllık, bir hemşirenin 1971 yıllık, bir uzman doktorun ise 980 yıllık parası 4 ayda götürülmüş." sözleriyle tablonun vahametini ortaya koydu.
Uzman, ayrıca bu rakamın 4 kişilik 16 bin 255 ailenin bir aylık yoksulluk sınırına denk geldiğini belirterek, "Günde 10 milyon lira harcasalar 300 yılda bitiyormuş, böyle bir para." vurgusunu yaptı.
Geçim sıkıntısı nedeniyle hayatına son veren emekli bir polis memurunu da hatırlatan Erdursun, "Bir polis memurunun 1806 yıllık maaşı tutarında bir parayı 4 ayda götürüyorlar. İnsanlar geçinemiyor, kredi kartını ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor. Siyasetçiler ise olayı anlayamıyor çünkü o kadar büyük bir paranın içindeler ki, musluklardan oluk oluk öyle paralar akıyor ki asgari ücretlinin, emeklinin derdi umurlarında değil." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin fakir bir ülke olmadığını, gelir dağılımında ve adalette devasa bir uçurum yaşandığını belirten Erdursun, "Ortada para var, ülkenin parası var. Paranın yüzde 99'unu yüzde 1'lik kısım almış, geri kalan yüzde 1'i yüzde 99'a paylaştırın diyorlar. Türkiye 1980'li yılların Kolombiya'sına dönmüş, tuz kokmuş." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş'ın emeklilerin durumuna ve Cumhurbaşkanı'nın konuya el attığına yönelik açıklamalarını da değerlendiren Erdursun, "Artık bu açıklamaların hiçbir anlamı yok. Yıllardır bizim, sivil toplum kuruluşlarının, ekonomistlerin anlatamadığını kendileri halka anlattılar. Ülkede aslında paranın olduğunu, 4 ayda götürdükleri paranın nasıl büyük bir para olduğunu, kör göze parmak sokarak ifşa ettiler. Sistemin bu kadar bozulduğu bir ülke 15-20 yıl kendine gelemez." diyerek sözlerini noktaladı.