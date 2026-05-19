Çalışma hayatında kıdem tazminatı hesaplamaları yapılırken brüt maaş esas alınsa da, yüksek gelir grubundaki çalışanlar yasal bir engele takılıyor. Pek çok yüksek maaşlı çalışan, işten çıkarıldığında ya da emekli olduğunda alacağı tazminatın kendi brüt maaşı üzerinden hesaplanacağını düşünüyor ancak acı gerçek banka hesabına para yatırıldığında ortaya çıkıyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun kimsenin bilmediği gerçeği açıkladı: Sakın gerçek maaşımdan alırım sanmayın
Sosyal güvenlik dünyasının güvenilir ismi Özgür Erdursun, kıdem tazminatındaki "tavan ücret" uygulamasının yarattığı büyük uçurumu çarpıcı bir örnekle paylaştı.Züleyha Öncü
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu durumu asgari ücretli bir işçi ile yüksek maaşlı bir profesyonel üzerinden kıyaslayarak sistemin röntgenini çekti
Asgari Ücretli Hak Ettiğini Tam Alırken, Yüksek Maaşlı Sınıra Takılıyor
Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu çarpıcı matematiksel hesabı ortaya koydu:
"Asgari ücretle çalışan bir işçi; 10 yıl boyunca aynı işyerinde kesintisiz görev yaptığında bugün yaklaşık 330.300 TL kıdem tazminatı alabiliyor. Yani asgari ücretli çalışan, kendi brüt ücreti üzerinden tazminatını tam olarak tahsil edebiliyor. Peki ya aylık brüt ücreti asgari ücretin tam 9 katı olan, yani 297.270 TL brüt maaşla çalışan bir kişinin durumu ne oluyor? Bu kişinin 10 yıllık emeğinin karşılığında alabileceği kıdem tazminatı maalesef sadece 649.487 TL seviyesinde kalıyor."
Nedeni: "Kıdem Tazminatı Tavanı" Engeli!
Aradaki devasa gelir farkına rağmen 10 yıllık tazminat farkının neden bu kadar düşük kaldığı sorusunu yanıtlayan Erdursun, sistemdeki "tavan" uygulamasını deşifre etti:
"Neden mi bu kadar düşük? Çünkü kıdem tazminatında yasal bir 'tavan' uygulaması var. Siz ne kadar yüksek maaş alırsanız alın, şirketiniz size ne kadar yüksek brüt ücret yatırırsa yatsın, kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken devletin belirlediği yasal üst sınır uygulanıyor. Mevcut durumda uygulanan kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 TL seviyesindedir."
Yılda İki Kez Memur Zammına Göre Değişiyor
Yüksek maaşlı çalışanların adeta hak kaybına uğramasına neden olan bu tavan ücretin sabit kalmadığını belirten Erdursun, "Bu kıdem tazminatı tavanı yılda 2 kez (Ocak ve Temmuz aylarında), devlet memurlarına yapılan resmi zam oranında artırılıyor.
Sonuç olarak; yüksek maaşlı çalışanların kıdem tazminatı hakları, işyerindeki gerçek brüt ücretleri üzerinden değil, tamamen devletin belirlediği bu tavan sınır üzerinden hesaplanıyor" dedi.