Yeniçağ Gazetesi Ekonomi Şefi Süleyman Çay’ın sorularını yanıtlayan SGK Uzmanı Murat Bal, milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren yıl sonu zam oranları ve Orta Vadeli Program (OVP) hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi
SGK Uzmanı Murat Bal, milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren yıl sonu zam fark oranlarına dair net tahminlerde bulundu.Süleyman Çay
Bal, jeopolitik risklerin enflasyonu körükleyeceğini belirterek, ufuktaki olası bir erken seçim ihtimaline dair dikkat çeken bir denklem paylaştı.
Merkez Bankası'nın beklentilerine de yansıyan yüzde 28'lik enflasyon hedefinin yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareket edeceğini öngören Bal, karamsar bir tablo çizdi.
Çevremizde devam eden savaşların ve buna bağlı olarak artan petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisine yansımalarının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan uzman isim, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30-31 bandında gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.
Yıl sonu zam oranlarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Murat Bal, enflasyonun yüzde 30-31 bandında kalması senaryosunda maaşlara yansıyacak oranları şöyle özetledi:
Mevcut enflasyon projeksiyonuna göre yıl sonunda yaklaşık yüzde 11,5 oranında bir zam alması bekleniyor.
Toplu sözleşme ve hesaplama yöntemindeki farklılıklar nedeniyle, bu grubun zam oranının emeklilere kıyasla daha düşük kalarak yüzde 8,5 civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.
Açıklanan Orta Vadeli Program'daki (OVP) sıkı para politikalarının altını çizen Bal, kısa vadede seyyanen bir zam veya ekstra bir iyileştirme beklemediğini dile getirdi.
Hükümetin sıkı ekonomik programdan kolay kolay sapmayacağını belirten Bal, erken seçim tartışmalarına ise şu kritik sözlerle nokta koydu:
"2028 yılındaki normal seçim takvimi yaklaşırken maaşlarda bir güncelleme yapılması beklenen bir durumdur. Ancak, eğer seyyanen zam veya ekstra iyileştirmeler 2027 yılına girerken yapılırsa, bu durum masada net bir 'erken seçim' olduğuna işaret eder. Ekonomik program sıkı sıkıya devam ettiği sürece normal şartlarda bir sapma beklemiyorum."
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler uzman hesaplamasıdır, net bir rakam vermemektedir.