SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi

"2028 yılındaki normal seçim takvimi yaklaşırken maaşlarda bir güncelleme yapılması beklenen bir durumdur. Ancak, eğer seyyanen zam veya ekstra iyileştirmeler 2027 yılına girerken yapılırsa, bu durum masada net bir 'erken seçim' olduğuna işaret eder. Ekonomik program sıkı sıkıya devam ettiği sürece normal şartlarda bir sapma beklemiyorum."