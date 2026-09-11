Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi

SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi

SGK Uzmanı Murat Bal, milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren yıl sonu zam fark oranlarına dair net tahminlerde bulundu.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi - Resim: 1

Yeniçağ Gazetesi Ekonomi Şefi Süleyman Çay’ın sorularını yanıtlayan SGK Uzmanı Murat Bal, milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren yıl sonu zam oranları ve Orta Vadeli Program (OVP) hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi - Resim: 2

Bal, jeopolitik risklerin enflasyonu körükleyeceğini belirterek, ufuktaki olası bir erken seçim ihtimaline dair dikkat çeken bir denklem paylaştı.

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SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi - Resim: 3

Merkez Bankası'nın beklentilerine de yansıyan yüzde 28'lik enflasyon hedefinin yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareket edeceğini öngören Bal, karamsar bir tablo çizdi.

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SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi - Resim: 4

Çevremizde devam eden savaşların ve buna bağlı olarak artan petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisine yansımalarının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan uzman isim, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30-31 bandında gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.

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SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi - Resim: 5

Yıl sonu zam oranlarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Murat Bal, enflasyonun yüzde 30-31 bandında kalması senaryosunda maaşlara yansıyacak oranları şöyle özetledi:

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SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi - Resim: 6

Mevcut enflasyon projeksiyonuna göre yıl sonunda yaklaşık yüzde 11,5 oranında bir zam alması bekleniyor.

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SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi - Resim: 7

Toplu sözleşme ve hesaplama yöntemindeki farklılıklar nedeniyle, bu grubun zam oranının emeklilere kıyasla daha düşük kalarak yüzde 8,5 civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

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SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi - Resim: 8

Açıklanan Orta Vadeli Program'daki (OVP) sıkı para politikalarının altını çizen Bal, kısa vadede seyyanen bir zam veya ekstra bir iyileştirme beklemediğini dile getirdi.

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SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi - Resim: 9

Hükümetin sıkı ekonomik programdan kolay kolay sapmayacağını belirten Bal, erken seçim tartışmalarına ise şu kritik sözlerle nokta koydu:

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SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi - Resim: 10

"2028 yılındaki normal seçim takvimi yaklaşırken maaşlarda bir güncelleme yapılması beklenen bir durumdur. Ancak, eğer seyyanen zam veya ekstra iyileştirmeler 2027 yılına girerken yapılırsa, bu durum masada net bir 'erken seçim' olduğuna işaret eder. Ekonomik program sıkı sıkıya devam ettiği sürece normal şartlarda bir sapma beklemiyorum."

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SGK uzmanı Murat Bal YENİÇAĞ'a konuştu: Emekli ve memur maaş zammında net rakam verdi - Resim: 11

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler uzman hesaplamasıdır, net bir rakam vermemektedir.

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