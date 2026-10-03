Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı

SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı

SGK Uzmanı Melis Elmen, 2027 asgari ücretine ilişkin beklentisini açıkladı. Elmen, yüzde 25-30 arasında bir artış ihtimaline işaret ederek yeni asgari ücretin gelebileceği seviyeye dair rakam verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 1

2027 yılında uygulanacak asgari ücret için zam beklentileri gündemdeki yerini koruyor.

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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 2

SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki ‘Çalışma Hayatım’ programında olası rakama ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 3

Elmen, gelecek yıl asgari ücrette yapılabilecek artışın enflasyon hedefleriyle bağlantılı olacağını belirtti.

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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 4

Elmen'in değerlendirmesine göre zam oranının yüzde 25 ile yüzde 30 arasında şekillenmesi ihtimali bulunuyor.

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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 5

Uzman, yüzde 30 oranında bir artış gerçekleşmesi durumunda asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 liraya ulaşacağını ifade etti.

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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 6

Elmen, hesaplamanın Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahmini üzerinden yapılabileceğini söyledi.

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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 7

Yüzde 28,4 seviyesindeki tahmin ile yıl sonu için yüzde 29,61 olarak belirtilen beklentiye dikkat çeken Elmen, farklı zam oranlarının uygulanabileceğini belirtti.

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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 8

SGK Uzmanı Melis Elmen, asgari ücret artışının yüzde 30 ile sınırlı olmadığını, yüzde 28,5 seviyesinde veya yüzde 25-28 aralığında bir artışın da gündeme gelebileceğini aktardı.

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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 9

Elmen, bu hesaplamalar doğrultusunda 2027 yılı için konuşulabilecek en düşük asgari ücretin 33 bin lira, en yüksek rakamın ise 36 bin 500 lira civarında olabileceğini dile getirdi.

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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 10

Asgari ücret görüşmeleri kapsamında kurulacak komisyonun yapısına da değinen Elmen, işçi tarafının komisyona katılıp katılmayacağının ilerleyen süreçte belli olacağını söyledi.

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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 11

Elmen ayrıca asgari ücretteki artışın kıdem tazminatına aynı oranda yansımayacağını belirtti.

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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 12

Bunun nedeninin kıdem tazminatı tavanının memur emekli aylığındaki artış oranına göre belirlenmesi olduğunu ifade etti.

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SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı - Resim: 13

Elmen, memur maaşlarındaki artışın yüzde 7 seviyesinde kalması halinde kıdem tazminatı tavanındaki artışın da yüzde 7 olacağını kaydetti.

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