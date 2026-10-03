2027 yılında uygulanacak asgari ücret için zam beklentileri gündemdeki yerini koruyor.
SGK Uzmanı Melis Elmen 2027'de asgari ücretin gelebileceği seviyeyi açıkladı
SGK Uzmanı Melis Elmen, 2027 asgari ücretine ilişkin beklentisini açıkladı. Elmen, yüzde 25-30 arasında bir artış ihtimaline işaret ederek yeni asgari ücretin gelebileceği seviyeye dair rakam verdi.Kaynak: Haber Merkezi
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki ‘Çalışma Hayatım’ programında olası rakama ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Elmen, gelecek yıl asgari ücrette yapılabilecek artışın enflasyon hedefleriyle bağlantılı olacağını belirtti.
Elmen'in değerlendirmesine göre zam oranının yüzde 25 ile yüzde 30 arasında şekillenmesi ihtimali bulunuyor.
Uzman, yüzde 30 oranında bir artış gerçekleşmesi durumunda asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 liraya ulaşacağını ifade etti.
Elmen, hesaplamanın Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahmini üzerinden yapılabileceğini söyledi.
Yüzde 28,4 seviyesindeki tahmin ile yıl sonu için yüzde 29,61 olarak belirtilen beklentiye dikkat çeken Elmen, farklı zam oranlarının uygulanabileceğini belirtti.
SGK Uzmanı Melis Elmen, asgari ücret artışının yüzde 30 ile sınırlı olmadığını, yüzde 28,5 seviyesinde veya yüzde 25-28 aralığında bir artışın da gündeme gelebileceğini aktardı.
Elmen, bu hesaplamalar doğrultusunda 2027 yılı için konuşulabilecek en düşük asgari ücretin 33 bin lira, en yüksek rakamın ise 36 bin 500 lira civarında olabileceğini dile getirdi.
Asgari ücret görüşmeleri kapsamında kurulacak komisyonun yapısına da değinen Elmen, işçi tarafının komisyona katılıp katılmayacağının ilerleyen süreçte belli olacağını söyledi.
Elmen ayrıca asgari ücretteki artışın kıdem tazminatına aynı oranda yansımayacağını belirtti.
Bunun nedeninin kıdem tazminatı tavanının memur emekli aylığındaki artış oranına göre belirlenmesi olduğunu ifade etti.
Elmen, memur maaşlarındaki artışın yüzde 7 seviyesinde kalması halinde kıdem tazminatı tavanındaki artışın da yüzde 7 olacağını kaydetti.