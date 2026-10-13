SGK uzmanı İsa Karakaş detayları anlattı: Ek maaşı kimler alacak?

"Şu anda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte çok sayıda yardım yapılıyor ve bunlara mütevelli heyeti karar veriyordu. Yeni sistemle birlikte bütünleşik bir sisteme geçilecek. Vatandaşın maaşına, kirada oturup oturmadığına, çocuklarına, yaşlı veya kronik hastası olup olmadığına bakılacak. Buna göre kriter, bugün itibarıyla 23.552 TL olan en düşük emekli maaşı olacak. Yılbaşına geldiğimiz zaman ise en az yüzde 10'luk bir artışla bu rakamın 25.900 TL civarına çıkmasını bekliyorum. Dolayısıyla 1 Ocak'tan itibaren 25.900 TL'nin altında geliri olanları kapsayacak."