Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin gözü temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi.
SGK uzmanı Emin Yılmaz dört gün kala hesapladı: Emekli ve memur maaşını açıkladı
SGK uzmanı Emin Yılmaz, canlı yayında SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin maaş zammını tek tek hesapladı. Yılmaz, en düşük emekli maaşı olan 20 bin TL'nin yüzde 18,59'luk tahminin eklenmesiyle 23 bin 718 TL'ye yükselmesini öngördü.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
İlk 4 aylık enflasyon verisiyle birlikte yüzde 14,64'lük zam oranı zaten cepte bulunuyor. Şimdi ise tüm hesaplamalar, cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak mayıs ayı ve ardından gelecek haziran ayı enflasyon rakamlarına kilitlendi.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, CNN Türk ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde, piyasadaki farklı anket verilerini ve Merkez Bankası beklentilerini masaya yatırarak olası zam senaryolarını paylaştı.
Cuma günü TÜİK tarafından ilan edilecek resmi mayıs ayı enflasyonu öncesinde, öncü göstergeler ve kurumların anket tahminleri farklılık gösteriyor.
İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre mayıs ayı İstanbul enflasyonu yüzde 1,53 oldu ve bu veriyle birlikte İstanbul için 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 17,76'ya ulaştı.
Finansal Kurumlar Birliği'nin mayıs ayı anket tahmini yüzde 2,87 seviyesindeyken, Betam Hane Halkı Anketi'nde ise bu beklenti yüzde 3,5 düzeyinde seyrediyor.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki genel beklenti ise mayıs ayı için yüzde 1,89, haziran ayı için yüzde 1,52 yönünde öne çıkıyor.
Bu anket tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı 6 aylık enflasyon farkının yüzde 18,59 olması öngörülüyor.
Hesaplanan yüzde 18,59'luk olası enflasyon farkı ve memurlar için toplu sözleşme şartları dahilindeki yüzde 14,31'lik tahminler baz alındığında yeni maaş tabloları da şekilleniyor.
Buna göre, en düşük emekli maaşı olan 20 bin TL'nin yüzde 18,59'luk tahminin eklenmesiyle 23 bin 718 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Şu anda 27 bin 772 TL alan en düşük memur emeklisinin maaşının yüzde 14,31 farkla 31 bin 749 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.
Kamu görevlilerinde ise bekar bir memurun maaşının 58 bin 305 liradan 66 bin 654 liraya, evli ve çocuk yardımı alan bir memurun maaşının ise 61 bin 890 liradan 70 bin 752 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Resmi zammın netleşmesi için cuma günü açıklanacak mayıs ayı verilerinin ardından, temmuz başında ilan edilecek haziran ayı enflasyon raporu beklenecek.