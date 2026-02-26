Setlere veda etmişti: 'EYT'ye geçtim!' diyen Selin Demiratar ortaya çıktı

Setlere dönüp dönmeyeceği her zaman merak edilen ünlü oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada şunları dile getirmişti:

''EYT'ye geçtim inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum''