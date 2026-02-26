Selin Demiratar, Türk televizyon tarihinin bir dönemine damga vuran Adanalı dizisindeki İdil Ertürk karakteriyle kazandığı büyük popülaritenin ardından ekranlara veda etmişti.
Setlere veda etmişti: 'EYT'ye geçtim!' diyen Selin Demiratar ortaya çıktı
Adanalı dizisinde İdil karakteriyle fırtınalar estiren Selin Demiratar, şöhreti elinin tersiyle itip sessiz bir hayata geçmişti. Uzun süredir kayıp olan güzel oyuncudan yeni haber var...
Demiratar, geçmişte yaptığı bir açıklamada ise "EYT’ye geçtim" sözleriyle dikkat çekmişti.
"Acı Hayat" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran, ardından "Adanalı", "Şüphe" ve "Huzur Sokağı" gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlenmişti. Demiratar bunun ardından oyunculuğu bırakıp ekrana veda etmişti.
Demiratar, 'Eşim, kedilerim ve köpeklerimle birlikte huzurlu bir hayat sürüyorum' diye konuşmuştu.
Setlere dönüp dönmeyeceği her zaman merak edilen ünlü oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada şunları dile getirmişti:
''EYT'ye geçtim inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum''
Demiratar uzun zaman sonra bir AVM'de görüntülendi.Demiratar son haliyle gündem oldu.
Kameralara takılan ünlü isim için 'hiç yaşlanmıyor', 'hep güzel', 'hiç değişmiyor' gibi yorumları yapıldı.