Servet Çetin’den Avustralya maçı yorumu: 4 milli futbolcuyu öne çıkardı, skor tahmini yaptı

'İNŞALLAH FİNAL OYNARIZ'

Turnuvadaki hedeflerle ilgili de konuşan Çetin, "İnşallah final oynarız, hatta şampiyon oluruz. İspanya, Fransa ve Arjantin gibi güçlü rakipler var ancak doğru oynadığımızda onları da yenebiliriz. Ülke olarak böyle bir başarıya çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.