Galatasaray, Fenerbahçe ve A Milli Takımımızın eski futbolcularından Servet Çetin, SuperHaber YouTube kanalında A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki şansını, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın tercihlerini ve kariyer hedeflerini değerlendirdi.
Servet Çetin’den Avustralya maçı yorumu: 4 milli futbolcuyu öne çıkardı, skor tahmini yaptı
Eski milli futbolcu Servet Çetin, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda başarılı olacağına inandığını belirterek Avustralya maçına ilişkin skor tahmininde bulundu. Aynı zamanda 4 milli futbolcuyu öne çıkardı. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
A Milli Takım'ın turnuvada başarılı olacağına inandığını belirten Çetin, Dünya Kupası'nın açılış maçı olan Avustralya karşılaşmasını değerlendirerek, "Dünkü maç oldukça sönüktü. Pozitif futbol göremedik. Bizim milli takımımız seviye olarak bu takımların üzerinde. Başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.
MONTELLA YORUMU
Montella'nın kadro tercihleri hakkında da konuşan Çetin, İtalyan teknik adamın Dünya Kupası'na katılım başarısına dikkat çekerek, "Montella bu oyuncu grubuyla buraya geldi. Bu nedenle aynı isimlerle devam etmek istemesi doğal. Oyuncularını ödüllendirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
SERVET ÇETİN'DEN AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI TAHMİNİ
İlk maçta Avustralya ile karşılaşacak A Milli Takım için skor tahminini paylaşan Çetin, "Gönlümden 2-1 ya da 3-1'lik bir galibiyet geçiyor" diye konuştu.
Türkiye'nin gruptan lider çıkabileceğini savunan Çetin, "Grup kolay görünse de maçlar kolay değil. İlk maçı kazanırsak lider çıkacak takımın biz olduğuna inanıyorum. Kadro kalitemiz rakiplerimizin önünde. Avustralya eskisi kadar güçlü değil ve onları yenecek güce sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.
4 MİLLİ FUTBOLCUYU ÖNE ÇIKARDI
Milli takımda öne çıkmasını beklediği isimleri de sıralayan Çetin, "Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ön plana çıkacaktır. Hücum hattımızın performansı bizi ileri taşıyacak" dedi.
Savunma hattıyla ilgili görüşlerini paylaşan deneyimli teknik adam, stoper tandeminde Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Çağlar Söyüncü veya Merih Demiral'ı tercih edeceğini söyledi.
'İNŞALLAH FİNAL OYNARIZ'
Turnuvadaki hedeflerle ilgili de konuşan Çetin, "İnşallah final oynarız, hatta şampiyon oluruz. İspanya, Fransa ve Arjantin gibi güçlü rakipler var ancak doğru oynadığımızda onları da yenebiliriz. Ülke olarak böyle bir başarıya çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Teknik direktörlük kariyerine de değinen Servet Çetin, "Hem büyük kulüpleri hem de A Milli Takım'ı çalıştırmak istiyorum. Bu hedeflere ulaşacak tecrübeye sahip olduğuma inanıyorum" dedi.
Çetin ayrıca Süper Lig ve 1. Lig'den teklifler aldığını belirterek, kariyerinde emek vererek ilerlemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.