Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde bulunan tarihi Cendere Köprüsü'ne pikniğe giden Halil Doğan (26), serinlemek için girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu.
Serinlemek için girdiği suda boğularak can verdi
Adıyaman'da tarihi Cendere Köprüsü'ne pikniğe giden genç, serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.Kaynak: İHA
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ile jandarma ekiplerinin yanı sıra Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak, çalışma başlattı.
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Polis dalgıç ekiplerinin su içerisinde ve çevresinde yaptığı çalışmalar neticesinde Halil Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğan'ın cenazesi su içerisinden çıkarılarak, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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