Yeniçağ Gazetesi
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Serinlemek için girdiği suda boğularak can verdi

Adıyaman'da tarihi Cendere Köprüsü'ne pikniğe giden genç, serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
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Serinlemek için girdiği suda boğularak can verdi - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde bulunan tarihi Cendere Köprüsü'ne pikniğe giden Halil Doğan (26), serinlemek için girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu.

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Serinlemek için girdiği suda boğularak can verdi - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ile jandarma ekiplerinin yanı sıra Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak, çalışma başlattı.

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Serinlemek için girdiği suda boğularak can verdi - Resim: 3

Polis dalgıç ekiplerinin su içerisinde ve çevresinde yaptığı çalışmalar neticesinde Halil Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğan'ın cenazesi su içerisinden çıkarılarak, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Serinlemek için girdiği suda boğularak can verdi - Resim: 4

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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