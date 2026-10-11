Sergen Yalçın, Victor Osimhen, Mason Greenwood, Cristiano Ronaldo ve Marco Asensio hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Deneyimli teknik adam, yıldız oyuncuların performanslarını değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sergen Yalçın’dan Osimhen, Greenwood ve Ronaldo sözleri: Çok sert eleştirdi
Sergen Yalçın, yıldız futbolculara yönelik sert açıklamalarıyla gündem oldu. Osimhen, Greenwood ve Ronaldo hakkında konuşan deneyimli isim, Galatasaray'ın Barcelona maçı için de dikkat çeken bir öneride bulundu.Kaynak: Diğer
Osimhen’in sahada ortaya koyduğu katkının Leao ve Greenwood’dan da beklendiğini belirten Yalçın, iki oyuncunun şu ana kadarki performansını yetersiz buldu.
Sergen Yalçın: “Leão Galatasaray’a geldiğinde heyecanlandım. ‘Bu oyuncu nasıl Türkiye’ye geldi?’ dedim. Greenwood Fenerbahçe’ye geldiğinde de aynı şeyi düşündüm. Bu kadar popüler bir oyuncu nasıl geldi diye merak ettik. Ama izleyince neden geldiğini anladık.”
Sergen Yalçın: “Osimhen’in yaptığı katkıyı Leao ve Greenwood’dan da bekliyoruz. Şu ana kadarki performansları ikisi için de hüsran.”
RONALDO İÇİN ÇARPICI SÖZLER
Cristiano Ronaldo hakkında da sert ifadeler kullanan Yalçın, Portekizli yıldızla yolların ayrılması gerektiğini savundu. Ronaldo’nun gönderilmesi gerektiğini belirten deneyimli isim, yıldız futbolcunun mevcut durumunu eleştiren sözleriyle dikkat çekti.
Sergen Yalçın: "Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu hemen gönderirim, anında paketlerim. Ne Ronaldo'su, Ronaldo mu kaldı ya?”
ASENSIO'NUN GOLUNU ŞANSA BAĞLADI
Marco Asensio’nun attığı golü de değerlendiren Yalçın, golün şans eseri geldiğini öne sürdü. İspanyol futbolcunun maç boyunca yeterince hazır görünmediğini savunan Yalçın, oyuncunun mücadeleye yeterli katkı vermediğini ifade etti. Deneyimli teknik adam, Asensio’yu Aston Villa karşılaşmasında oynatılmaması gerektiğini dile getirdi.
Sergen Yalçın: “Asensio’nun golü şans golüydü. İnsan biraz hazır olur ya! Resmen terlemeden maçı bitirdi. Aston Villa maçında oynatmam ben.”
GALATASARAY'A KADRO ÖNERİSİ
Galatasaray’ın Barcelona ile oynayacağı maç hakkında da konuşan Yalçın, sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerini ilk 11'e dahil etmemesi gerektiğini savundu. Takımın mevcut kadro düzeninin korunmasının önemine işaret eden Yalçın, yeni oyuncuların takıma eklenmesinin saha içindeki uyumu bozabileceğini belirtti.
Sergen Yalçın: “Galatasaray, Barcelona maçına kesinlikle yeni transferleri olmadan, eski kadrosuyla çıkmalı. Çünkü yeni oyuncuları attığın zaman içeriye takım bozuluyor.”