Sergen Yalçın’dan Osimhen, Greenwood ve Ronaldo sözleri: Çok sert eleştirdi

Sergen Yalçın: “Leão Galatasaray’a geldiğinde heyecanlandım. ‘Bu oyuncu nasıl Türkiye’ye geldi?’ dedim. Greenwood Fenerbahçe’ye geldiğinde de aynı şeyi düşündüm. Bu kadar popüler bir oyuncu nasıl geldi diye merak ettik. Ama izleyince neden geldiğini anladık.”