10 Mart 2026 Salı
Şergen Yalçın istedi: Beşiktaş 2 yıldızın peşine düştü...

Şergen Yalçın istedi: Beşiktaş 2 yıldızın peşine düştü...

Süper Lig’in dev kulüplerinden Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda iki ismi gündemine aldı. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Şergen Yalçın istedi: Beşiktaş 2 yıldızın peşine düştü... - Resim: 1

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın isteğiyle stoper hattını güçlendirmek istiyor.

1 9
Şergen Yalçın istedi: Beşiktaş 2 yıldızın peşine düştü... - Resim: 2

Siyah-beyazlıların, Tottenham forması giyen Kevin Danso ile Fulham’da oynayan Issa Diop’u radarına aldığı öne sürüldü.

2 9
Şergen Yalçın istedi: Beşiktaş 2 yıldızın peşine düştü... - Resim: 3

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetimden Emmanuel Agbadou kalitesinde bir savunmacı talep ettiği öğrenildi.

3 9
Şergen Yalçın istedi: Beşiktaş 2 yıldızın peşine düştü... - Resim: 4

Bu gelişmenin ardından harekete geçen siyah-beyazlı yöneticilerin iki isim üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

4 9
Şergen Yalçın istedi: Beşiktaş 2 yıldızın peşine düştü... - Resim: 5

Takvim’in haberine göre rotasını İngiltere’ye çeviren Beşiktaş yönetimi, Kevin Danso ve Issa Diop için temaslara başladı.

5 9
Şergen Yalçın istedi: Beşiktaş 2 yıldızın peşine düştü... - Resim: 6

Kulübün, iki oyuncu için sezon sonunda resmi teklif yapmayı planladığı aktarıldı.

6 9
Şergen Yalçın istedi: Beşiktaş 2 yıldızın peşine düştü... - Resim: 7

27 yaşındaki Avusturyalı stoper Kevin Danso, bu sezon Tottenham formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Deneyimli savunmacının İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

7 9
Şergen Yalçın istedi: Beşiktaş 2 yıldızın peşine düştü... - Resim: 8

29 yaşındaki Fransız savunmacı Issa Diop ise Fulham’da bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

8 9
Şergen Yalçın istedi: Beşiktaş 2 yıldızın peşine düştü... - Resim: 9

Siyah-beyazlı ekip, sezon sonunda iki isimden birini getirmek için şartları zorlayacak.

9 9
