Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın isteğiyle stoper hattını güçlendirmek istiyor.
Şergen Yalçın istedi: Beşiktaş 2 yıldızın peşine düştü...
Süper Lig’in dev kulüplerinden Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda iki ismi gündemine aldı. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Siyah-beyazlıların, Tottenham forması giyen Kevin Danso ile Fulham’da oynayan Issa Diop’u radarına aldığı öne sürüldü.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetimden Emmanuel Agbadou kalitesinde bir savunmacı talep ettiği öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından harekete geçen siyah-beyazlı yöneticilerin iki isim üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.
Takvim’in haberine göre rotasını İngiltere’ye çeviren Beşiktaş yönetimi, Kevin Danso ve Issa Diop için temaslara başladı.
Kulübün, iki oyuncu için sezon sonunda resmi teklif yapmayı planladığı aktarıldı.
27 yaşındaki Avusturyalı stoper Kevin Danso, bu sezon Tottenham formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Deneyimli savunmacının İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki Fransız savunmacı Issa Diop ise Fulham’da bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Siyah-beyazlı ekip, sezon sonunda iki isimden birini getirmek için şartları zorlayacak.