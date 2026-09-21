Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Serdar Ortaç'ın vasiyeti belli oldu: Saray gibi evini kime bırakacağını açıkladı

Serdar Ortaç'ın vasiyeti belli oldu: Saray gibi evini kime bırakacağını açıkladı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sahne öncesinde yaptığı açıklamada vasiyetini hazırladığını duyurdu. Çocuk sahibi olmayan Ortaç, yıllardır sahip olduğu mal varlığının geleceğine ilişkin nasıl bir karar aldığını da ilk kez anlattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Serdar Ortaç'ın vasiyeti belli oldu: Saray gibi evini kime bırakacağını açıkladı - Resim: 1

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Serdar Ortaç, vasiyetine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sahne öncesinde konuşan Ortaç, hayattayken mirasının nasıl paylaşılacağına karar verdiğini ve vasiyetini hazırladığını söyledi.

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Serdar Ortaç'ın vasiyeti belli oldu: Saray gibi evini kime bırakacağını açıkladı - Resim: 2

MİRASINI KİMLERE BIRAKACAĞINI AÇIKLADI

Serdar Ortaç, mal varlığının büyük bölümünü uzun süredir birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına ve hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını açıkladı.

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Serdar Ortaç'ın vasiyeti belli oldu: Saray gibi evini kime bırakacağını açıkladı - Resim: 3

Çocuk sahibi olmadığını daha önce de dile getiren Ortaç, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, “Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

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Serdar Ortaç'ın vasiyeti belli oldu: Saray gibi evini kime bırakacağını açıkladı - Resim: 4

KADİR İNANIR'I ÖRNEK ALDI

Ünlü şarkıcı, vasiyetini hazırlama kararında Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını düzenlemesinden etkilendiğini de belirtti.

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Serdar Ortaç'ın vasiyeti belli oldu: Saray gibi evini kime bırakacağını açıkladı - Resim: 5

Böylece Ortaç, sahip olduğu mal varlığının gelecekte nasıl paylaşılacağına ilişkin kararını hayattayken vermiş oldu.

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Serdar Ortaç'ın vasiyeti belli oldu: Saray gibi evini kime bırakacağını açıkladı - Resim: 6

İSTİNYE'DEKİ EVİNİN DEĞERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Ortaç'ın mal varlığında İstanbul İstinye'de bulunan evi de dikkat çekiyor. Sanatçının söz konusu evi 2016 yılında yaklaşık 15 milyon liraya satın aldığı belirtilirken, günümüzdeki değerinin ilk satın alma bedelinin yaklaşık beş katına ulaştığı öne sürüldü.

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Serdar Ortaç'ın vasiyeti belli oldu: Saray gibi evini kime bırakacağını açıkladı - Resim: 7

Yaklaşık 750 metrekarelik arsa üzerinde bulunan evin 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluştuğu belirtildi.

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Serdar Ortaç'ın vasiyeti belli oldu: Saray gibi evini kime bırakacağını açıkladı - Resim: 8

Geniş terasları ve panoramik balkonları bulunan evde ayrıca güvenlik kamera sistemi ile peyzaj alanlarının yer aldığı aktarıldı.

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