Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Serdar Ortaç, vasiyetine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sahne öncesinde konuşan Ortaç, hayattayken mirasının nasıl paylaşılacağına karar verdiğini ve vasiyetini hazırladığını söyledi.
Serdar Ortaç'ın vasiyeti belli oldu: Saray gibi evini kime bırakacağını açıkladı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sahne öncesinde yaptığı açıklamada vasiyetini hazırladığını duyurdu. Çocuk sahibi olmayan Ortaç, yıllardır sahip olduğu mal varlığının geleceğine ilişkin nasıl bir karar aldığını da ilk kez anlattı.Kaynak: Haber Merkezi
MİRASINI KİMLERE BIRAKACAĞINI AÇIKLADI
Serdar Ortaç, mal varlığının büyük bölümünü uzun süredir birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına ve hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını açıkladı.
Çocuk sahibi olmadığını daha önce de dile getiren Ortaç, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, “Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar” ifadelerini kullanmıştı.
KADİR İNANIR'I ÖRNEK ALDI
Ünlü şarkıcı, vasiyetini hazırlama kararında Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını düzenlemesinden etkilendiğini de belirtti.
Böylece Ortaç, sahip olduğu mal varlığının gelecekte nasıl paylaşılacağına ilişkin kararını hayattayken vermiş oldu.
İSTİNYE'DEKİ EVİNİN DEĞERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Ortaç'ın mal varlığında İstanbul İstinye'de bulunan evi de dikkat çekiyor. Sanatçının söz konusu evi 2016 yılında yaklaşık 15 milyon liraya satın aldığı belirtilirken, günümüzdeki değerinin ilk satın alma bedelinin yaklaşık beş katına ulaştığı öne sürüldü.
Yaklaşık 750 metrekarelik arsa üzerinde bulunan evin 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluştuğu belirtildi.
Geniş terasları ve panoramik balkonları bulunan evde ayrıca güvenlik kamera sistemi ile peyzaj alanlarının yer aldığı aktarıldı.