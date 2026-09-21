Serdar Ortaç'ın vasiyeti belli oldu: Saray gibi evini kime bırakacağını açıkladı

Çocuk sahibi olmadığını daha önce de dile getiren Ortaç, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, “Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar” ifadelerini kullanmıştı.