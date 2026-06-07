Ankara'daki TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Şenol Güneş, Dünya Kupası bileti alan A Milli Takım için emeği geçen herkese teşekkür etti.
Şenol Güneş'ten A Milli Takım açıklaması: Dünya Kupası tahminini paylaştı
2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi üçüncülüğe taşıyan Türk futbolunun efsane teknik direktörü Şenol Güneş, 2026 Dünya Kupası öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası tahminini paylaştı.Furkan Çelik
'DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK ÇOK ÖNEMLİ'
Türk futbolunun doğru yolda olduğunu belirten Güneş, "Türk futbolu olarak Dünya Kupası'na katılmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
2002'Yİ HATIRLATTI
Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası yolculuğunu hatırlatarak, "2002 yılında Dünya Kupası'na giderken yalnızdık, dönerken kalabalıktık." dedi.
'DÜNYA FUTBOL ÜLKESİ OLARAK TESCİLLENEMEDİK'
2002 başarısına rağmen kalıcı bir futbol ülkesi olunamadığını belirten deneyimli teknik adam, "Evet üçüncü olduk ama dünya futbol ülkesi olarak tescillenemedik." ifadelerini kullandı.
DÜNYA KUPASI SONRASI PLANLAMA ÇAĞRISI
Şenol Güneş, "2026 Dünya Kupası sonrası tekrar bir araya gelip 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapmak zorundayız." dedi.
Başarıların kişilerden bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Güneş, "Önemli olan bu ülkenin başarıyı yakalaması, bu ülke insanının mutlu olması." şeklinde konuştu.
ŞENOL GÜNEŞ'İN DÜNYA KUPASI TAHMİNİ
Deneyimli teknik adam, 2026 Dünya Kupası için dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Şenol Güneş, "İlk 3'e girme şansımız da fazla olduğu için, kağıt üzerinde kendimizi birinci görüyoruz ama ilk 3'e girdiğiniz zaman da büyük ihtimalle çıkabileceğiniz bu grupta çeyrek finale kadar gidişimizin mümkün olduğunu söylüyorum." dedi.
'OLUMLU İZLER BIRAKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'
Milli takım kadrosunun önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Güneş, Vincenzo Montella'nın da Dünya Kupası atmosferini bilen bir isim olduğunu söyledi.
Güneş, "Bu takımda oynayan tüm oyuncularımız genç ama Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan, tecrübeli oyuncular. Sahada oynadığımız oyunla, davranışlarımızla da olumlu izler bırakacağımızı düşünüyorum." sözlerini kullandı.