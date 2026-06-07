Şenol Güneş'ten A Milli Takım açıklaması: Dünya Kupası tahminini paylaştı

'OLUMLU İZLER BIRAKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Milli takım kadrosunun önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Güneş, Vincenzo Montella'nın da Dünya Kupası atmosferini bilen bir isim olduğunu söyledi.

Güneş, "Bu takımda oynayan tüm oyuncularımız genç ama Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan, tecrübeli oyuncular. Sahada oynadığımız oyunla, davranışlarımızla da olumlu izler bırakacağımızı düşünüyorum." sözlerini kullandı.