Ekonomist Şenol Babuşcu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikası ve akaryakıt fiyatlarını etkileyecek kritik gelişmelere dikkat çekti.
Şenol Babuşcu kara haberi verdi: Akaryakıtta yeni zamlara hazır olun
Ekonomist Şenol Babuşcu, , eşel mobil sistemindeki indirim oranlarının kademeli azaltılmasıyla akaryakıtta zamlı günlerin yaklaşabileceği uyarısında bulundu.İbrahim Doğanoğlu
Bugün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin öngörülerini paylaşan Babuşcu, piyasadaki genel beklentinin politika faizinin yüzde 37'de sabit bırakılması yönünde olduğunu ifade etti.
Faiz oranından ziyade karar metninde yer alacak yönlendirmelerin kritik önem taşıdığını vurgulayan Babuşcu, şunları kaydetti:
"Piyasaların asıl odağı ise faiz kararından çok, Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ilişkin vereceği mesajlar olacak. Jeopolitik riskler ve enflasyondaki direnç, erken bir faiz indirimi için hareket alanını sınırlamaya devam ediyor.”
Babuşçu’nun paylaşımının ardından açıklanan faiz, yüzde 37’de sabit tutuldu.
Küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarının 95 dolar seviyesini aştığına işaret eden Babuşcu, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını dengeleyen eşel mobil sistemine dair son durumu aktardı.
Sistemdeki ÖTV indirim oranının başlangıçta yüzde 75 seviyesinde olduğunu, halihazırda ise yüzde 50 olarak uygulandığını hatırlatan Babuşcu, 1 Ağustos itibarıyla bu oranın yüzde 25'e düşürüleceğini belirtti. Deneyimli ekonomist, indirim oranının azalmasıyla birlikte akaryakıtta zamlı dönemlerin başlayabileceğine dikkat çekti.