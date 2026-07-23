Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Şenol Babuşcu kara haberi verdi: Akaryakıtta yeni zamlara hazır olun

Şenol Babuşcu kara haberi verdi: Akaryakıtta yeni zamlara hazır olun

Ekonomist Şenol Babuşcu, , eşel mobil sistemindeki indirim oranlarının kademeli azaltılmasıyla akaryakıtta zamlı günlerin yaklaşabileceği uyarısında bulundu.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Şenol Babuşcu kara haberi verdi: Akaryakıtta yeni zamlara hazır olun - Resim: 1

Ekonomist Şenol Babuşcu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikası ve akaryakıt fiyatlarını etkileyecek kritik gelişmelere dikkat çekti.

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Şenol Babuşcu kara haberi verdi: Akaryakıtta yeni zamlara hazır olun - Resim: 2

Bugün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin öngörülerini paylaşan Babuşcu, piyasadaki genel beklentinin politika faizinin yüzde 37'de sabit bırakılması yönünde olduğunu ifade etti.

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Şenol Babuşcu kara haberi verdi: Akaryakıtta yeni zamlara hazır olun - Resim: 3

Faiz oranından ziyade karar metninde yer alacak yönlendirmelerin kritik önem taşıdığını vurgulayan Babuşcu, şunları kaydetti:

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Şenol Babuşcu kara haberi verdi: Akaryakıtta yeni zamlara hazır olun - Resim: 4

"Piyasaların asıl odağı ise faiz kararından çok, Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ilişkin vereceği mesajlar olacak. Jeopolitik riskler ve enflasyondaki direnç, erken bir faiz indirimi için hareket alanını sınırlamaya devam ediyor.”

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Şenol Babuşcu kara haberi verdi: Akaryakıtta yeni zamlara hazır olun - Resim: 5

Babuşçu’nun paylaşımının ardından açıklanan faiz, yüzde 37’de sabit tutuldu.

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Şenol Babuşcu kara haberi verdi: Akaryakıtta yeni zamlara hazır olun - Resim: 6

Küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarının 95 dolar seviyesini aştığına işaret eden Babuşcu, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını dengeleyen eşel mobil sistemine dair son durumu aktardı.

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Şenol Babuşcu kara haberi verdi: Akaryakıtta yeni zamlara hazır olun - Resim: 7

Sistemdeki ÖTV indirim oranının başlangıçta yüzde 75 seviyesinde olduğunu, halihazırda ise yüzde 50 olarak uygulandığını hatırlatan Babuşcu, 1 Ağustos itibarıyla bu oranın yüzde 25'e düşürüleceğini belirtti. Deneyimli ekonomist, indirim oranının azalmasıyla birlikte akaryakıtta zamlı dönemlerin başlayabileceğine dikkat çekti.

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