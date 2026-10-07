Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Şener Üşümezsoy'un işaret ettiği bölgede art arda depremler

Şener Üşümezsoy'un işaret ettiği bölgede art arda depremler

Denizli’nin Honaz ilçesinde 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntılar, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un Pamukkale Fayı’nın deprem potansiyeline ilişkin önceki değerlendirmelerini yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Şener Üşümezsoy'un işaret ettiği bölgede art arda depremler - Resim: 1

Denizli’nin Honaz ilçesinde 7 Ekim sabahı kısa aralıklarla iki deprem meydana geldi. Paylaşılan deprem kayıtlarına göre ilk sarsıntı saat 05.56’da 3,9, ikinci sarsıntı ise saat 06.26’da 3,8 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Şener Üşümezsoy'un işaret ettiği bölgede art arda depremler - Resim: 2

İlk depremin derinliği 15,4 kilometre, ikinci depremin derinliği ise 13,69 kilometre olarak listelendi. Aynı kayıtlarda Honaz merkezli daha küçük sarsıntılar da yer aldı.

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Şener Üşümezsoy'un işaret ettiği bölgede art arda depremler - Resim: 3

HONAZ’DA İKİ DEPREM YARIM SAAT ARAYLA YAŞANDI

Yaklaşık yarım saat arayla meydana gelen depremler, Denizli ve çevresindeki faylara ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme getirdi.

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Şener Üşümezsoy'un işaret ettiği bölgede art arda depremler - Resim: 4

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un daha önce Pamukkale Fayı hakkında yaptığı açıklamalar da bu kapsamda dikkat çekti.

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Şener Üşümezsoy'un işaret ettiği bölgede art arda depremler - Resim: 5

Paylaşılan haber metninde, Üşümezsoy’un söz konusu değerlendirmeyi Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı belirtildi.

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Şener Üşümezsoy'un işaret ettiği bölgede art arda depremler - Resim: 6

ŞENER ÜŞÜMEZSOY PAMUKKALE FAYI İÇİN NE SÖYLEMİŞTİ?

Üşümezsoy, önceki değerlendirmesinde Pamukkale Fayı’nı bölgedeki risk taşıyan faylar arasında göstermişti. Fayın deprem üretme potansiyeline ilişkin görüşünü ise 6,5 ile 7 büyüklüğü aralığında ifade etmişti.

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