Denizli’nin Honaz ilçesinde 7 Ekim sabahı kısa aralıklarla iki deprem meydana geldi. Paylaşılan deprem kayıtlarına göre ilk sarsıntı saat 05.56’da 3,9, ikinci sarsıntı ise saat 06.26’da 3,8 büyüklüğünde gerçekleşti.
Şener Üşümezsoy'un işaret ettiği bölgede art arda depremler
Denizli’nin Honaz ilçesinde 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntılar, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un Pamukkale Fayı’nın deprem potansiyeline ilişkin önceki değerlendirmelerini yeniden gündeme taşıdı.Kaynak: Haber Merkezi
İlk depremin derinliği 15,4 kilometre, ikinci depremin derinliği ise 13,69 kilometre olarak listelendi. Aynı kayıtlarda Honaz merkezli daha küçük sarsıntılar da yer aldı.
HONAZ’DA İKİ DEPREM YARIM SAAT ARAYLA YAŞANDI
Yaklaşık yarım saat arayla meydana gelen depremler, Denizli ve çevresindeki faylara ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme getirdi.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un daha önce Pamukkale Fayı hakkında yaptığı açıklamalar da bu kapsamda dikkat çekti.
Paylaşılan haber metninde, Üşümezsoy’un söz konusu değerlendirmeyi Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı belirtildi.
ŞENER ÜŞÜMEZSOY PAMUKKALE FAYI İÇİN NE SÖYLEMİŞTİ?
Üşümezsoy, önceki değerlendirmesinde Pamukkale Fayı’nı bölgedeki risk taşıyan faylar arasında göstermişti. Fayın deprem üretme potansiyeline ilişkin görüşünü ise 6,5 ile 7 büyüklüğü aralığında ifade etmişti.