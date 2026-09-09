Şenay anne 3 çocuğu ile birlikte sırra kadem bastı: Herkes onları arıyor

Eşinin psikolojik sorunları olduğunu belirten Murat Alan, “Psikolojik sorunları var. Çocuklarımı alıp nereye götürdüğünü bilmiyorum. Başına bir iş gelip gelmediğini de bilmiyorum. Ben telefonla ne duyduysam onu biliyorum. Aradım, ulaşamadım, sağa sola baktım, karakola gittim, yine ulaşamadım. Karakola gidip dilekçe verdim, kayıp başvurusunda bulundum. Üç çocuk nereye gider, ne yapar, aç mı, susuz mu, düşünemiyorum. Son zamanlarda bir problem yoktu ve ben onu dövmüş olsaydım veyahut da herhangi bir sıkıntım olmuş olsaydı, beni arayıp da ‘Ben parka gidiyorum, beni merak etme, çocukları bir havalandırayım’ demezdi.