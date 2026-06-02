Yeniçağ Gazetesi
02 Haziran 2026 Salı
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Selen Görgüzel'den Ozan Güven'e destek: "Bu, İbrahim Tatlıses'e hiç yapılmadı"

Selen Görgüzel'den Ozan Güven'e destek: "Bu, İbrahim Tatlıses'e hiç yapılmadı"

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, Kadıköy'de bir mekânda protestoyla karşılaşan Ozan Güven hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Selen Görgüzel'den Ozan Güven'e destek: "Bu, İbrahim Tatlıses'e hiç yapılmadı" - Resim: 1

Görgüzel, yaşananlara tepki gösterirken, yıllardır benzer iddialarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in aynı şekilde bir toplumsal tepkiyle karşılaşmadığını savundu.

1 9
Selen Görgüzel'den Ozan Güven'e destek: "Bu, İbrahim Tatlıses'e hiç yapılmadı" - Resim: 2

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında hapis cezası alan Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunduğu bir mekânda bazı kadınların protestosuyla karşılaştı. Olay kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

2 9
Selen Görgüzel'den Ozan Güven'e destek: "Bu, İbrahim Tatlıses'e hiç yapılmadı" - Resim: 3

"FAİLLER DIŞARI" SLOGANLARI YÜKSELDİ

İddiaya göre Güven'i mekânda gören bir grup kadın, "Failler dışarı" sloganları atarak tepki gösterdi. Yaşanan protestoya rağmen bir süre masasında kalmaya devam eden oyuncu, daha sonra mekândan ayrıldı.

3 9
Selen Görgüzel'den Ozan Güven'e destek: "Bu, İbrahim Tatlıses'e hiç yapılmadı" - Resim: 4

OZAN GÜVEN: "ELEŞTİRİ BAŞKA, LİNÇ BAŞKA"

Olayın ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Ozan Güven, yaşadıklarının kendisini derinden etkilediğini belirtti. Kamusal alanda hedef gösterilmenin ve aşağılanmanın kabul edilemez olduğunu söyleyen oyuncu, eleştiri ile linç kültürünün birbirine karıştırıldığını ifade etti.

4 9
Selen Görgüzel'den Ozan Güven'e destek: "Bu, İbrahim Tatlıses'e hiç yapılmadı" - Resim: 5

Güven açıklamasında, hukuki sürece duyduğu saygı nedeniyle uzun süredir sessiz kaldığını ancak sürekli aynı önyargılarla karşı karşıya bırakıldığını savundu. Kendisine yönelik tepkinin insani sınırları aştığını belirten oyuncu, olayın yaşandığı mekân ve ilgili kişiler hakkında hukuki yollara başvuracağını da dile getirdi.

5 9
Selen Görgüzel'den Ozan Güven'e destek: "Bu, İbrahim Tatlıses'e hiç yapılmadı" - Resim: 6

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK MESAJLARI

Yaşanan olayın ardından birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden Ozan Güven'e destek verdi. Hande Ataizi, Demet Akalın ve Elif Buse Doğan gibi isimler, oyuncunun maruz kaldığı tavrın üzücü olduğunu belirten paylaşımlar yaptı.

6 9
Selen Görgüzel'den Ozan Güven'e destek: "Bu, İbrahim Tatlıses'e hiç yapılmadı" - Resim: 7

SELEN GÖRGÜZEL'DEN İBRAHİM TATLISES ÇIKIŞI

Konuya ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşan Selen Görgüzel ise dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı. Görgüzel, geçmişte kadınlara yönelik şiddet iddialarıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in benzer bir toplumsal tepkiyle karşılaşmadığını öne sürdü.

7 9
Selen Görgüzel'den Ozan Güven'e destek: "Bu, İbrahim Tatlıses'e hiç yapılmadı" - Resim: 8

Görgüzel paylaşımında, "Ozan Güven'e yapılanlar bir gün bile İbrahim Tatlıses'e yapılmadı. İbo kadın dövdü diye işsiz kalmadı, sektörden dışlanmadı, ayıplanmadı. İmparator oldu, devlet büyükleri yanında yer aldı. Ah yurdum insanı... Sevdiğini vezir, sevmediğini ise bir anda rezil ediyorsun" ifadelerini kullandı.

8 9
Selen Görgüzel'den Ozan Güven'e destek: "Bu, İbrahim Tatlıses'e hiç yapılmadı" - Resim: 9

Selen Görgüzel'in sözleri sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro