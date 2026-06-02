Görgüzel, yaşananlara tepki gösterirken, yıllardır benzer iddialarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in aynı şekilde bir toplumsal tepkiyle karşılaşmadığını savundu.
Selen Görgüzel'den Ozan Güven'e destek: "Bu, İbrahim Tatlıses'e hiç yapılmadı"
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, Kadıköy'de bir mekânda protestoyla karşılaşan Ozan Güven hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Derleyen: Cemile Kurel
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında hapis cezası alan Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunduğu bir mekânda bazı kadınların protestosuyla karşılaştı. Olay kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
"FAİLLER DIŞARI" SLOGANLARI YÜKSELDİ
İddiaya göre Güven'i mekânda gören bir grup kadın, "Failler dışarı" sloganları atarak tepki gösterdi. Yaşanan protestoya rağmen bir süre masasında kalmaya devam eden oyuncu, daha sonra mekândan ayrıldı.
OZAN GÜVEN: "ELEŞTİRİ BAŞKA, LİNÇ BAŞKA"
Olayın ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Ozan Güven, yaşadıklarının kendisini derinden etkilediğini belirtti. Kamusal alanda hedef gösterilmenin ve aşağılanmanın kabul edilemez olduğunu söyleyen oyuncu, eleştiri ile linç kültürünün birbirine karıştırıldığını ifade etti.
Güven açıklamasında, hukuki sürece duyduğu saygı nedeniyle uzun süredir sessiz kaldığını ancak sürekli aynı önyargılarla karşı karşıya bırakıldığını savundu. Kendisine yönelik tepkinin insani sınırları aştığını belirten oyuncu, olayın yaşandığı mekân ve ilgili kişiler hakkında hukuki yollara başvuracağını da dile getirdi.
ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK MESAJLARI
Yaşanan olayın ardından birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden Ozan Güven'e destek verdi. Hande Ataizi, Demet Akalın ve Elif Buse Doğan gibi isimler, oyuncunun maruz kaldığı tavrın üzücü olduğunu belirten paylaşımlar yaptı.
SELEN GÖRGÜZEL'DEN İBRAHİM TATLISES ÇIKIŞI
Konuya ilişkin görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşan Selen Görgüzel ise dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı. Görgüzel, geçmişte kadınlara yönelik şiddet iddialarıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in benzer bir toplumsal tepkiyle karşılaşmadığını öne sürdü.
Görgüzel paylaşımında, "Ozan Güven'e yapılanlar bir gün bile İbrahim Tatlıses'e yapılmadı. İbo kadın dövdü diye işsiz kalmadı, sektörden dışlanmadı, ayıplanmadı. İmparator oldu, devlet büyükleri yanında yer aldı. Ah yurdum insanı... Sevdiğini vezir, sevmediğini ise bir anda rezil ediyorsun" ifadelerini kullandı.
Selen Görgüzel'in sözleri sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.