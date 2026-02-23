Türkiye’de et fiyatları artık tek başına “pahalılık” başlığıyla açıklanamaz.

Ortada, birden fazla krizin üst üste binmesiyle oluşmuş yapısal bir sorun var.

Asıl mesele; tarımsal girdilerden üretici davranışına, ithalatın piyasayı ele geçirmesinden yanlış kur politikasına kadar uzanan bir hatalar zinciri silsilesi…

Yerli üretici yok sayılırken, boşluğu ithalatçı dolduruyor…

Fiyatı rekabet değil, yabancı tekeller belirliyor…

Baskılanmış kur ise bu bozulmanın yolunu açıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verileri, tarımsal girdi fiyatlarının yıllık yüzde 33 arttığını; veteriner harcamalarının ise yüzde 72 gibi olağanüstü bir sıçrama yaptığını gösteriyor.

Hayvancılıkta maliyet, sadece yem ve enerjiyle değil; sağlık ve bakım kalemleriyle de yukarı fırlamış durumda.

Bu koşullarda küçük ve orta ölçekli üreticinin dayanması mümkün değil.

Doğal olarak da üretimden hızla kaçıyorlar.

Girdideki maliyet artışları, üretici fiyatlarına da yansıyor. Tarım ÜFE yıllık yüzde 43’ü aşmış durumda.

Zincir basit; girdi pahalıysa üretim pahalı, buna bağlı olarak da ürün pahalı.

Bir yandan da yerli üreticinin bu yıkımı, piyasayı yabancıların tekeline bırakıyor. 2010’dan bu yana kesintisiz ithalat, geçici bir denge aracı olmaktan çıkıp kalıcı bir modele dönüştü.

Bu dönüşüm, yerli üreticiyi oyun dışı bırakırken, piyasa ithalatçı ve yabancıların insafına itildi.

Yerli üretici saf dışı edilince, yabancı tekeller kontrolü tamamen ele geçirdi ve fiyat bu güçle belirlenir oldu.

Yeniçağ Gazetesi’nin “İthalat da çözüm olmadı, et fiyatları uçuyor” manşeti durumu net bir şekilde özetliyor. Okumadıysanız mutlaka okuyun derim…

***

Şimdi gelelim vatandaşın satın alma gücünün son bir-iki yılda nasıl eridiğine.

Bakın; 2021’de asgari ücretle 73 kilo dana eti alınabiliyordu. Bugün ise asgari ücretle sadece 48 kilo et alınabiliyor. Yani fiyat son beş yılda 15 kat artarken, alım gücü neredeyse yarı yarıya düşmüş.

Boşuna kasap reyonları “kuyumcu vitrinine” döndü demiyoruz.

Bir başka kıyaslamayı da dünya–Türkiye fiyatları arasında yapalım.

Türkiye’de dana etinin döviz bazında fiyatı ortalama 22–24 dolara denk geliyor. Aynı ürün Almanya’da 11–13 dolar, Fransa’da 12–14 dolar, İtalya’da 13–15 dolar, İspanya’da 10–12 dolar, Polonya’da 8–10 dolar bandında.

Yüksek gelirli Avrupa vatandaşı bile bizim yarı fiyatımıza et yiyor.

İşte tam bu noktada Türkiye’de oynanan kur oyunu ortaya çıkıyor.

Eğer kur, piyasanın işaret ettiği doğru yerinde; yani 80–85 lira seviyesinde olsaydı, Türkiye’de etin fiyatı bugün 11–13 dolar bandında olur, dünya ile denge yakalanırdı.

Böylece ithalat daha ucuz olmaz, yerli üretici rekabet dışı kalmaz, üretimden çıkışı hızlanmaz, boşluğu ithal tekeli doldurmaz ve fiyatlar bu kadar yükselmezdi.

Peki Avrupa nasıl bu kadar ucuz?

Aslında ucuz değil, normal. Çünkü Avrupa olaya para kazanma aracı olarak değil sosyal devlet olarak bakıyor.

Duruma vatandaş odaklı yaklaşıyor.

Yerli üreticiyi sübvanse ediyor, girdileri devlet eliyle kontrol altında tutuyor, küçük üreticiyi destekliyor.

Kısacası yerliyi, yabancıya ezdirmiyor. Böylece ithalat istisna tutulurken yerli üretim esas alınıyor.

Bu yüzden de fiyatlar artmıyor ve gıda güvenliği garanti altına alınıyor.

Sonuç

Ülkemizde aslında sadece et değil, tüm gıda ürünleri pahalı.

Ve bu pahalılık, ne yazık ki yapılan yanlışların ve teslimiyetin pahalılığı.

Yerli üreticiyi bitirip ithalat tekelinin önünü açarsanız; rekabet zayıflar. Baskılanmış kur ise bu bozulmayı tetikler.

Çözüm mü?

Çözüm; üretimi ayağa kaldıran, rekabeti koruyan ve kurun doğru yerde oluşmasına izin veren bir planlı karma ekonomi.

Aksi halde, bırakın eti; ot bile yiyemez hâle geleceğiz.

Benden söylemesi.

++++++++++++

Altına dikkat! büyük kriz geliyor!

Ortadoğu’da tırmanan gerilim, artık günlük haber akışının sıradan bir parçası olmaktan çıktı.

İran–ABD gerilimi fiili savaşa dönmek üzere.

Üstelik bu tablo sadece bölgeyi değil, küresel sistemi ilgilendiriyor.

Unutmayın; piyasalar böyle dönemlerde riskten kaçmayı tercih eder.

İşte altının hikâyesi de tam burada başlıyor.

Böyle bir ortamda yatırımcı “getiri”yi değil, “hayatta kalmayı” düşünür. Altın da bu refleksin en net adresidir.

Peki altın yükselirken hisse senetleri neden düşüyor?

Çünkü altındaki bu yükseliş, büyüme beklentisiyle değil, korkuyla besleniyor.

Petrol fiyatları Ortadoğu kaynaklı risk primiyle yukarı giderken, üretim maliyetleri artıyor. Merkez bankalarının “faiz indireceğiz” hayalleri, “enflasyon geri mi geliyor?” sorusuyla rafa kalkıyor.

Borsalar baskı altında, tahvil piyasaları huzursuz, reel ekonomi yavaşlama sinyali veriyor.

Elbette petrol meselesi burada kilit noktada.

Hürmüz Boğazı’nın kapatılması konusu daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı ve piyasalar, fiili bir kesinti olmasa da bu olasılığı fiyatlıyor.

Doğal olarak tanker sigortaları artıyor, navlunlar yükseliyor, varil fiyatları yukarı gidiyor. Zincirleme şekilde küresel enflasyonu besleyecek altyapı oluşuyor.

Unutmayın; eğer enflasyon yükselirse, faizler düşmez. Faizler düşmezse de borçlu dünya daha da sıkışır.

Sonuç

Altın, jeopolitik risklerden ve enflasyondan korunma etkisiyle yükselirken diğer piyasalarda sıkıntı büyüyor. Bu bir çelişki değil; tam tersine tutarlı bir tablo. Çünkü altın bir “umut” varlığı değil, bir “alarm” varlığı.

Bugün altın konuşuyor olsaydı, bize şunu söylerdi:

“Dünya ekonomisi zaten yorgun, finans sistemi zaten hassas. Ortadoğu’daki bu gerilim ise bu hassas yapının üzerine binen yeni bir yük. Söyleyin bana; yükselmeyeyim de ne yapayım?”

O nedenle bu yükseliş rastlantı değil, bir mecburiyet.