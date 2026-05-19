Yeniçağ Gazetesi
19 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Selçuk Geçer ‘kimse şaşırmasın’ diyerek rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

Selçuk Geçer ‘kimse şaşırmasın’ diyerek rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

Ünlü ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer, YouTube kanalında yayınladığı son videoda küresel piyasaları derinden sarsacak senaryoları paylaştı. İşte altın fiyatlarında tarihi bir sıçrama olacağını söyleyen Geçerin analizi...

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Selçuk Geçer ‘kimse şaşırmasın’ diyerek rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar - Resim: 1

Ünlü ekonomist ve Yeniçağ yazarı Selçuk Geçer, YouTube kanalında yayınladığı son videoda küresel piyasaları derinden sarsacak senaryoları paylaştı. Dünyanın önde gelen dev yatırım bankalarının raporlarını ve piyasa verilerini analiz eden Geçer; hisse senetleri, tahviller ve kripto para piyasalarında sert satış baskılarının kapıda olduğunu belirterek paradan kaçan sermayenin "güvenli liman" altına sığınacağını ve Haziran ayından itibaren altın fiyatlarında tarihi bir sıçrama yaşanacağını iddia etti.

İşte Selçuk Geçer’in analizinden öne çıkan kritik başlıklar ve küresel piyasalara dair o öngörüler:

1 11
Selçuk Geçer ‘kimse şaşırmasın’ diyerek rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar - Resim: 2

Küresel Borsalarda ve Kriptoda "Haziran Düzeltmesi" Kapıda

Dünya genelinde borsa ve tahvil faizlerinin aşırı fiyatlandığını ve yolun sonuna gelindiğini belirten Selçuk Geçer, ABD ve Japonya’dan gelen rekor tahvil faizlerinin piyasalardaki satış baskısı için zemin oluşturduğunu söyledi. Borsa İstanbul’un 14.100 puan seviyesinde, petrolün ise 108 dolarda seyrettiğini hatırlatan Geçer, küresel piyasalardaki bu gerilimin iç piyasaya ve kripto paralara yansıyacağı konusunda şu uyarılarda bulundu:

2 11
Selçuk Geçer ‘kimse şaşırmasın’ diyerek rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar - Resim: 3

"Amerika'da 30 yıllık tahvil faizleri yüzde 5'in üzerine çıkarak rekor kırdı, Japonya'da ise tarihi yüksek seviyeler görüldü. Dünya borsalarındaki bu satış baskısı bizim borsamıza da yansıyacaktır. Aynı zamanda Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da da satış baskısı hızlanabilir. Mart ayında başlayan tırmanışın sonuna gelmiş olabiliriz; Haziran başında, yani sadece birkaç hafta içinde riskli varlıklarda çok sert bir düzeltme görebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var."

3 11
Selçuk Geçer ‘kimse şaşırmasın’ diyerek rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar - Resim: 4

Dev Bankalar Ağız Birliği Yaptı: Hisseden Çıkan Para Altına Akacak

Selçuk Geçer; Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan ve Goldman Sachs gibi finans devlerinin raporlarının aynı kapıya çıktığına işaret etti.

4 11
Selçuk Geçer ‘kimse şaşırmasın’ diyerek rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar - Resim: 5

Bank of America’nın S&P 500 endeksinde Haziran başında geri çekilme beklediğini, Morgan Stanley’nin ise küresel tahvil faizlerinde düzeltme ve hisse senetlerinde satış öngördüğünü belirten Geçer, bu durumun altın fiyatlarını nasıl tetikleyeceğini şu sözlerle açıkladı:

5 11
Selçuk Geçer ‘kimse şaşırmasın’ diyerek rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar - Resim: 6

"Amerikan tahvillerinde alım yönlü hareketlerin başlaması, yani faizlerin aşağı gelmesi; hisse senetleri ve kripto paralarda satış baskısının artması demektir. Buradan çıkacak koca koca paraların çok önemli bir miktarı doğrudan altına gidecek. Bu da altın fiyatlarında devasa sıçrama hareketlerini beraberinde getirecektir. Altın zaten bir süredir 4.500 - 4.700 dolar bandında taban oluşturuyordu, artık bu sürecin sonuna geldik. Haziran sonrasında altın fiyatlarında çok coşkulu hareketler görmeye başlayabiliriz."

6 11
Selçuk Geçer ‘kimse şaşırmasın’ diyerek rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar - Resim: 7

"Altın Önce 5.500, Ardından 6.000 Dolara Koşacak"

Küresel yatırım bankalarının orta ve uzun vadeli altın öngörülerini de paylaşan ünlü ekonomist, hedeflerin yukarı yönlü korunduğunu belirtti. ANZ Bank’ın Ortadoğu’daki jeopolitik çatışmalar nedeniyle merkez bankalarının enflasyonu pas geçip faiz indirmek zorunda kalacağını ve altının ons fiyatının 6.000 dolara yürüyeceğini öngördüğünü aktaran Geçer, JPMorgan’ın ise 2026 yılı ortalama beklentisini 5.200 dolara çekmesine rağmen yıl sonu 6.000 dolar hedefini değiştirmediğini vurguladı.

7 11
Selçuk Geçer ‘kimse şaşırmasın’ diyerek rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar - Resim: 8

Geçer, Haziran ayı sonrası için kademeli hedef haritasını şu şekilde çizdi: "Altında büyük hareketleri görmeye başlayacağız. Haziran sonrasında önce 5.000 dolar, ardından 5.500 dolar seviyeleri test edilecek. 5.500 dolar barajının hızlı kırılmasıyla birlikte ons altında 6.000 dolara doğru giden bir harekete şahit olabiliriz."

8 11
Selçuk Geçer ‘kimse şaşırmasın’ diyerek rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar - Resim: 9

Merkez Bankaları Dolar Yerine Altın Stokluyor

Goldman Sachs’ın raporlarına atıfta bulunarak merkez bankalarının fiziki altın alımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Geçer, bu eğilimin arkasında hem jeopolitik risklerin hem de "Trump etkisi" ile ABD dolarına olan güvensizliğin yattığını belirtti..

9 11
Selçuk Geçer ‘kimse şaşırmasın’ diyerek rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar - Resim: 10

Başta Rusya ve Çin olmak üzere, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin de rezervlerini güçlendirmek adına altın alımlarını artıracağını ifade eden Geçer, euro/dolar paritesinin de bu süreçte 1.20’ye doğru koşabileceğini ancak esas büyük patlamanın emtia tarafında yaşanacağını iddia etti.

10 11
Selçuk Geçer ‘kimse şaşırmasın’ diyerek rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar - Resim: 11

Geçer, analizini bitirirken yatırımcılara, "Elbette bu durum 'koşun hemen altın alın' anlamına gelmiyor ama piyasanın önünde böyle bir realite var. Koca devler hisseden ve tahvilden çıkış sinyali veriyor, bu söylemleri dikkate almakta fayda var" uyarısında bulundu.

11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro