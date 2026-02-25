Ekonomi analizleriyle dikkat çeken Yeniçağ yazarı Selçuk Geçer, gram altın ve gümüş fiyatları için yılın ilk yarısını işaret ederek rekor rakamlar telaffuz etti. "Gerçekçi bir borsa yok" diyen Geçer, kripto para yatırımcılarını da temkinli olmaya davet etti.
Selçuk Geçer altın ve gümüş için net tarih verdi: Rekor kıracak
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, piyasalardaki son durumu değerlendirirken yatırımcılara ezber bozan bir takvim verdi. Altın ve gümüşte rekor üstüne rekor beklediğini belirten Geçer, borsa ve kripto para piyasası için ise "risk" uyarısı yaptı.Derleyen: Süleyman Çay
Geçer, altın fiyatlarının artık en dip seviyelerini gördüğünü söylerken, bu rakamların altının artık hayal olduğunu vurguluyor. Altının onsu için 5 bin 500 dolar barajının aşılmasının ardından 7 bin dolar yolculuğunun başlayacağını iddia eden Geçer, gümüşte de benzer bir ivme beklediğini söyledi. Gümüş için ise Geçer 140 ila 150 dolar beklentisi olduğunu belirtti. Bu rakamların yılın ilk yarısında olabileceğini Geçer aktardı.
Borsa İstanbul’un (BIST 100) 14 bin – 15 bin seviyelerini zorlamasını beklediğini ancak bu yükselişin "gerçekçi bir zemine" dayanmadığını savunan Geçer, "Üstü örtülmesi gereken sorunlar nedeniyle borsa üzerinden prim yapılmaya çalışılıyor” dedi.
Risklerin her geçen gün arttığı bir küresel tabloda kripto paraların güvenli bir liman olmadığını hatırlatan Selçuk Geçer, bu piyasa için umutlu olmadığını net bir dille ifade etti.
Geçer’e göre mevcut riskli ortamda kripto paralarda hayal kurmak büyük kayıplara yol açabilir.
Anlık piyasada son durum:
Ons altın: 5 bin 180 dolar
Gram altın: 7 bin 456 TL
Bitcoin: 65 bin 580 dolar
BİST 100: 13.788
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.