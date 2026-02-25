Selçuk Geçer altın ve gümüş için net tarih verdi: Rekor kıracak

Geçer, altın fiyatlarının artık en dip seviyelerini gördüğünü söylerken, bu rakamların altının artık hayal olduğunu vurguluyor. Altının onsu için 5 bin 500 dolar barajının aşılmasının ardından 7 bin dolar yolculuğunun başlayacağını iddia eden Geçer, gümüşte de benzer bir ivme beklediğini söyledi. Gümüş için ise Geçer 140 ila 150 dolar beklentisi olduğunu belirtti. Bu rakamların yılın ilk yarısında olabileceğini Geçer aktardı.