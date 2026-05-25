Anasayfa Gündem 56 yıllık Türk devinin 600 milyon dolara Malezya'ya satışında kritik gelişme: Selpak ve Solo

Türkiye'nin ünlü markaları Selpak ve Solo'nun Malezyalı şirkete satışıyla ilgili kritik bir adım atıldı. İki dev marka 600 milyon dolara satılacak.

Eczacıbaşı Holding mart ayında Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak'ın tamamını Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd adlı şirkete satmak için anlaşma sağlamıştı.

20 Mart tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında satışın 600 milyon dolara gerçekleştirileceği belirtilmişti. Türkiye'nin ünlü markalarının satışında yeni bir gelişme yaşandı.

YURT DIŞI REKABET İZNİ DE TAMAM
Rekabet Kurulu'nun 8 Mayıs tarihinde onayladığı Selpak ve Solo'nun satışında bir eşik daha aşıldı. Eczacıbaşı'ndan KAP'a yapılan açıklamada Sanipak paylarının tamamının Arch Peninsula SDN. BHD.’ye devrine ilişkin gerekli yurt dışı Rekabet Kurulu izninin de alındığı bildirildi.

KAP AÇIKLAMASI
Eczacıbaşı Holding'in konuya dair KAP açıklaması şöyle:

"23.03.2026 tarihli açıklamaya konu, Eczacıbaşı Holding ile Arch Peninsula SDN. BHD. ("Alıcı") arasında Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Sanipak") paylarının tamamının satışına yönelik olarak imzalanan Pay Devir Sözleşmesi çerçevesinde, gerekli yurt içi Rekabet Kurulu izni alındığı 08.05.2026 tarihli açıklamada ifade edilmişti. Bu defa, devir için gerekli yurt dışı Rekabet Kurulu izni de alınmıştır. Sanipak paylarının Alıcıya devrine ilişkin diğer koşulların sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, kapanış işlemleri söz konusu koşulların sağlanması sonrası gerçekleştirilebilecektir."

