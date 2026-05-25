56 yıllık Türk devinin 600 milyon dolara Malezya'ya satışında kritik gelişme: Selpak ve Solo

"23.03.2026 tarihli açıklamaya konu, Eczacıbaşı Holding ile Arch Peninsula SDN. BHD. ("Alıcı") arasında Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Sanipak") paylarının tamamının satışına yönelik olarak imzalanan Pay Devir Sözleşmesi çerçevesinde, gerekli yurt içi Rekabet Kurulu izni alındığı 08.05.2026 tarihli açıklamada ifade edilmişti. Bu defa, devir için gerekli yurt dışı Rekabet Kurulu izni de alınmıştır. Sanipak paylarının Alıcıya devrine ilişkin diğer koşulların sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, kapanış işlemleri söz konusu koşulların sağlanması sonrası gerçekleştirilebilecektir."