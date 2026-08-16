Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu

Toplam maliyeti 8,5 milyon TL'yi aştı

Müzayede satış bedeline yüzde 15 komisyon ve KDV'nin de eklenmesiyle eserin yeni sahibinin ödediği toplam tutar 179 bin 400 dolara, yani yaklaşık 8 milyon 587 bin TL'ye ulaştı.