Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu

Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu

Osmanlı Hanedanı'na ait, Sultan II. Abdülhamid'in oğlu Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi için özel olarak hazırlanan tarihi eser, yıllar sonra İstanbul'da düzenlenen müzayedede rekor bedelle satıldı. Açık artırmada büyük ilgi gören parçanın yeni sahibinin ödediği toplam tutar dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu - Resim: 1

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Osmanlı Hanedanı'na ait dikkat çekici bir eser, İstanbul'da düzenlenen canlı müzayedede rekor fiyata alıcı buldu. Sultan II. Abdülhamid'in oğlu Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi için özel olarak hazırlanan 19. yüzyıla ait "Odiot" gümüş emperyal takım, koleksiyonerlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu - Resim: 2

Arhill Müzecilik tarafından gerçekleştirilen açık artırmada eser için tam 60 pey verildi. Gümüş takım, 130 bin dolara (yaklaşık 6 milyon 222 bin TL) satıldı.

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Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu - Resim: 3

Toplam maliyeti 8,5 milyon TL'yi aştı

Müzayede satış bedeline yüzde 15 komisyon ve KDV'nin de eklenmesiyle eserin yeni sahibinin ödediği toplam tutar 179 bin 400 dolara, yani yaklaşık 8 milyon 587 bin TL'ye ulaştı.

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Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu - Resim: 4

Açık artırmayı kazanan koleksiyonerin kimliği ise açıklanmadı.

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Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu - Resim: 5

Şehzadenin sünneti için özel olarak üretildi

Müzayede kayıtlarına göre eser, 19. yüzyıl Fransız gümüş sanatının önemli isimlerinden Jean-Baptiste Gustave Odiot tarafından 1856-1894 yılları arasında üretildi.

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Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu - Resim: 6

950 ayar gümüşten hazırlanan takımın üzerinde "Odiot à Paris" imalat damgası ile Minerva gümüş garanti damgası bulunuyor.

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Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu - Resim: 7

Takımın her parçasında hanedan tacı ile Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi'yi simgeleyen "M.B." monogramı yer alıyor. Bu detay, eserin şehzade için özel olarak tasarlanıp üretildiğini ortaya koyuyor.

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Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu - Resim: 8

Yıldız Sarayı'ndaki tören için hediye edildi

Tarihi eseri özel kılan en önemli ayrıntılardan biri ise geçmişi.

Müzayede kayıtlarına göre gümüş takım, 1891 yılında Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirilen Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi'nin sünnet töreni dolayısıyla hediye edildi.

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Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu - Resim: 9

Eser bu nedenle Osmanlı geleneğinde şehzadelerin sünnet törenlerinde sunulan hediyeler için kullanılan "Pîşkeş-i Sûr-ı Hıtân" olarak tanımlanıyor.

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Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu - Resim: 10

Altı parçadan oluşuyor

Neo-Rönesans üslubunda tasarlanan ve Rokoko bezemelerle süslenen takım;

İspirto ocaklı ana servis,
Kahvedan,
Çaydanlık,
Sütlük,
Şekerlik,
Çift kulplu kaideli tepsiden oluşuyor.

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Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu - Resim: 11

Eserde kanatlı ejderha, fantastik yaratık Chimère ve Kyrenia geyiği figürleri kullanılırken, kompozisyonun "av, güç ve koruyuculuk" temaları etrafında şekillendirildiği belirtiliyor.

Kabartma, kazıma ve kalem işi teknikleriyle hazırlanan takımda akantus yaprakları, asma dalları ve üzüm salkımları gibi zengin süslemeler de dikkat çekiyor.

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Şehzadeye sünnet hediyesi olarak verildi: 8,5 milyon TL'ye alıcı buldu - Resim: 12

18 kilogramı aşkın ağırlığa sahip

Tarihi gümüş takımın toplam ağırlığı 18 kilo 150 gram olarak açıklandı.

Takımın tepsisinin çapı 69 santimetre, ana servis parçasının yüksekliği ise 47 santimetreye ulaşıyor. Osmanlı Hanedanı için hazırlanan bu özel eser, yaklaşık 135 yıl sonra düzenlenen müzayedede milyonlarca liralık bedelle yeni sahibine kavuştu.

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