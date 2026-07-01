Yeniçağ Gazetesi
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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki askeri araç kazasında yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuşun cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Neslihan Hilal, eşinin tabutunun başında ağlayıp, "Vatan sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA / İHA
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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda - Resim: 1

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan askeri araç kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, memleketi Aksaray'da kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda - Resim: 2


Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, 22 Mayıs 2026 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralandı.

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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda - Resim: 3

İlk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Hilal, ileri tetkik ve tedavi amacıyla 23 Haziran 2026 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda - Resim: 4

Hilal, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit düştü. Şehit Abdurrahman Hilal için Aksaray Ulu Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda - Resim: 5

Hilal'in naaşı Ulu Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Aksaray Şehitliğinde dualarla defnedildi.

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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda - Resim: 6

Törene, ailesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda - Resim: 7

Neslihan Hilal, eşinin tabutunun başında ağlayıp, "Vatan sağ olsun" dedi.

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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda - Resim: 8
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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda - Resim: 9
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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda - Resim: 10
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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda - Resim: 11
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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda - Resim: 12
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Şehit eşi tabuta sarılıp tek bir cümle söyledi: Aksaray’da en acı veda - Resim: 13
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