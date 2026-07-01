Şehirde ama şehirden uzak: Adım adım İstanbul adalar rehberi ve maliyeti

Halk plajları ve özel işletmelerin bulunduğu adalarda, deniz keyfi için ayrılması gereken bütçe tercih edilen kaliteye göre büyük farklılıklar gösteriyor.

Büyükada'daki popüler plajların (Naki Bey, Aya Nikola vb.) günlük giriş ücretleri hafta içi ortalama 700 TL ile 800 TL, hafta sonu ise 900 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Beltur'un işlettiği plajda ise tam giriş ücreti 950 TL. Daha ekonomik bir alternatif olan halk plajlarında giriş ücretsiz olsa da, şezlong ve şemsiye kiralama bedeli olarak ortalama 300 TL ile 400 TL arasında bir ücret talep ediliyor.