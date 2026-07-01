İstanbul'un karmaşasından ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için kilometrelerce uzağa gitmeden yapılabilecek en güzel tatil alternatiflerinin başında Prens Adaları geliyor.
Şehirde ama şehirden uzak: Adım adım İstanbul adalar rehberi ve maliyeti
İstanbul'da kavurucu yaz sıcağından kaçmak isteyenler için en iyi alternatif Prens Adaları oldu. Vapurla ulaşılan en serin tatil rotaları ve adalarda gezi rehberi ve maliyetini sizin için derledik...Kaynak: Haber Merkezi
Hem günübirlik kaçamaklar hem de hafta sonu konaklamaları için yüksek trafik çeken bir destinasyon olan adalar, tarihi dokusu, çam ormanları ve serin sularıyla ziyaretçilerini bekliyor. Haber merkezimizin derlediği bu gezi rehberiyle, tatil planınıza en uygun adayı kolayca seçebilirsiniz. Bütçenizi zorlamadan adalarda bir günün maliyetini de bizden öğrenebilirsiniz...
Büyükada: Tarihi köşkler ve çam kokuları arasında
Prens Adaları'nın en büyüğü ve en popüleri olan Büyükada, nostaljik atmosferiyle biliniyor. Adanın simgesi haline gelen tarihi ahşap köşklerin arasında bisiklet sürmek veya yürüyüş yapmak tatilcilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Aya Yorgi Kilisesi'ne yapılacak kısa ve keyifli bir yürüyüşün ardından tepeden izlenecek gün batımı ise bu adanın en büyüleyici anlarından biri olarak öne çıkıyor.
Burgazada: Edebiyat ve huzurun adresi
Türk edebiyatının usta kalemleriyle özdeşleşen Burgazada, sükunet ve edebi bir huzurun tam merkezinde yer alıyor. Kalabalık turist gruplarından ziyade tam bir sessizlik arayanların tercih ettiği bu ada, meşhur Kalpazankaya sahili ile harika bir manzara ve eşsiz deniz ürünleri vadediyor. Adanın dar, şirin sokaklarında yürümek tam bir yenilenme hissi yaratıyor.
Kınalıada: Denize en yakın ve en sıcak durak
İstanbul ana karasına en yakın ada olan Kınalıada, ulaşım kolaylığı sayesinde yaz aylarında günübirlik tatilcilerin bir numaralı favorisi durumunda. Diğer adalara kıyasla ormanlık alanının daha az olması, onu tam bir "güneşlenme ve deniz" rotası yapıyor. Geniş plajları ve sahil bandı boyunca uzanan hareketli restoranları ile yaz coşkusunu sonuna kadar yaşatıyor.
Prens Adaları'na ulaşım hem ekonomik hem de oldukça keyifli. Kabataş, Eminönü, Beşiktaş, Kadıköy ve Bostancı iskelelerinden kalkan vapurlar veya yolcu motorları ile adalara efil efil bir deniz yolculuğu yaparak ulaşabilirsiniz. Konaklama için her adada her bütçeye uygun şık butik oteller ve aile pansiyonları bulunuyor, ancak yaz sezonunda gitmeden önce erken rezervasyon yaptırmak kritik önem taşıyor.
Ulaşım ve bisiklet: Güne başlarken ne kadar ödeyeceğiz?
Adalara ulaşımın en temel ve nostaljik yolu olan vapurlar, 2026 yılı tarifesiyle hizmet veriyor. Şehir Hatları vapur tarifesine göre tam bilet tek yön 137,48 TL olarak ücretlendirilirken, öğrenci bileti 68,76 TL seviyesinde. Adalara ayak bastıktan sonra en popüler aktivite olan bisiklet kiralamada ise fiyatlar zamlanmış durumda. Klasik bir bisikletin saatlik kiralama ücreti 100 ile 150 TL arasında değişirken, tüm gün kiralama seçeneği 300 TL ile 450 TL arasında seyrediyor.
Halk plajları ve özel işletmelerin bulunduğu adalarda, deniz keyfi için ayrılması gereken bütçe tercih edilen kaliteye göre büyük farklılıklar gösteriyor.
Büyükada'daki popüler plajların (Naki Bey, Aya Nikola vb.) günlük giriş ücretleri hafta içi ortalama 700 TL ile 800 TL, hafta sonu ise 900 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. Beltur'un işlettiği plajda ise tam giriş ücreti 950 TL. Daha ekonomik bir alternatif olan halk plajlarında giriş ücretsiz olsa da, şezlong ve şemsiye kiralama bedeli olarak ortalama 300 TL ile 400 TL arasında bir ücret talep ediliyor.
Yeme içme: Kahvaltı ve restoran fiyatları
Güne enerjik başlamak isteyenler için sahil kenarındaki restoranlarda sunulan serpme kahvaltılar büyük ilgi görüyor.
2026 yılı itibarıyla Büyükada ve Heybeliada'daki popüler mekanlarda kişi başı serpme kahvaltı fiyatları ortalama 750 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Öğle veya akşam yemeği için tercih edilecek balık restoranlarında ise bu rakamların, menüdeki deniz ürünü çeşitliliğine göre çok daha yukarılara çıkabildiğini unutmamak gerekiyor.
Tatil yapamayanların hafta sonu uğrak noktası olan Prens Adalarına çevrilen rota, ada sakinleri için hem gelir hem de şikayet kaynağına da dönüşüyor...
Eğer adalara günübirlik gidecekseniz lütfen adada yaşayanlara ve adanın doğal yaşamına saygı duyalım...Temiz bulduğumuz koyları, ormanları ve alanları mutlaka temiz bırakalım...Huzurun ise sessizlikte saklı olduğunu unutmadan şimdiden keyifli tatiller...