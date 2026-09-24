ŞEHİRDE DAİRE, KIRSALDA KÖY
Sırbistan’da gayrimenkul fiyatları bölgeye göre büyük farklılık gösteriyor. Başkent Belgrad’da ortalama 50 metrekarelik bir dairenin fiyatı yaklaşık 180 bin euroya kadar çıkıyor.
Şehirde 50 metrekare daire parasına köy satıyorlar
Sırbistan’da şehir ile kırsal arasındaki gayrimenkul fiyat farkı dikkat çekiyor. Belgrad’da 50 metrekarelik bir daire yaklaşık 180 bin euroya satılırken, aynı bütçeyle kırsalda gölü bulunan etnografik bir kompleks almak mümkün.Kaynak: Diğer
ŞEHİRDE DAİRE, KIRSALDA KÖY
AYNI PARAYA GÖLÜ BİLE VAR
Belgrad’da küçük bir daire için istenen bütçeyle kırsalda çok daha büyük mülkler alınabiliyor. Yaklaşık 180 bin euroya gölü bulunan etnografik komplekslerin satışa sunulduğu belirtiliyor.
FİYATLAR 10 BİN EURODAN BAŞLIYOR
Köylerde ise seçenekler çok daha düşük rakamlardan başlıyor. Tuna Nehri ve Golubac Kalesi yakınlarındaki Brnjica köyünde yıkılma durumundaki bir ev ile 400 metrekare arazi 10 bin euroya satışa çıkarıldı.
20 BİN EUROYA KÖY EVİ
Voyvodina bölgesindeki köylerde tadilat gerektiren evlerin fiyatları yaklaşık 20 bin eurodan başlıyor. Mülkün konumu, arazi büyüklüğü ve yapının durumuna göre rakam yükseliyor.
TURİZME HAZIR OLANLAR DA SATILIK
Hazır durumda bulunan kırsal turizm çiftlikleri için 120 bin ile 250 bin euro arasında fiyatlar isteniyor. Havuzlu mülklerde ise rakamların 300 bin euroyu aştığı görülüyor.
1 MİLYON EUROYA YAKLAŞIYOR
Restoran, havuz ve konaklama alanlarının bulunduğu büyük tesislerde fiyatlar çok daha yüksek. Zlatibor bölgesinde altı konaklama birimi bulunan bir han 950 bin eurodan satışa sunuluyor.
YURT DIŞINDAN DA ALICISI VAR
Köylerdeki mülklere yalnızca yerel yatırımcılar ilgi göstermiyor. Avrupa, Kanada ve Avustralya’da yaşayan Sırp diasporasının yanı sıra şehir hayatından kırsala yönelmek isteyen 35-50 yaş arasındaki çiftlerin de bu mülklere talep gösterdiği aktarılıyor.