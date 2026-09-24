Şehirde 50 metrekare daire parasına köy satıyorlar

FİYATLAR 10 BİN EURODAN BAŞLIYOR

Köylerde ise seçenekler çok daha düşük rakamlardan başlıyor. Tuna Nehri ve Golubac Kalesi yakınlarındaki Brnjica köyünde yıkılma durumundaki bir ev ile 400 metrekare arazi 10 bin euroya satışa çıkarıldı.