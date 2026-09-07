Konuşmaları ile sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Son zamanlarda birçok reklamda rol alan Sayan'ın kazancı dikkat çekti.
Seda Sayan’ın kazancı ağızları açık bıraktı: 4 reklamdan kazancı parmak ısırttı
Ünlü sanatçı Seda Sayan, dijital dünyadaki yükselişini reklam anlaşmalarıyla da sürdürdü. Dört markayla yıllık sözleşme imzaladığı belirtilen Sayan’ın bu işlerden toplam 200 milyon lira kazanacağı öne sürüldü.Kaynak: Haber Merkezi
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, "Bacıların Bacısı" programıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, 4 markayla toplam 200 milyon liralık reklam anlaşmasına imza attı.
Şarkıcı Seda Sayan, reklam anlaşmalarıyla servetine servet kattı. YouTube'da yayınlanan "Bacıların Bacısı" programıyla son dönemde yeniden gündeme gelen ünlü sanatçı, dört markayla yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.
Her bir anlaşmanın 50 milyon lira değerinde olduğu ifade edilirken, Sayan’ın bu işlerden toplam 200 milyon lira kazanacağı konuşuluyor.
Öte yandan YouTube kanalında yayınlanan ‘Bacıların Bacısı’ isimli programıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşen Seda Sayan, bu başarısının ardından dijital platformlardaki üretimlerini artırma kararı aldı.
Her marka için 50 milyon liralık sözleşme yapan Seda Sayan, ilk olarak dijital eğitim platformu ÜçDörtBeş All Star için kamera karşısına geçti.
Çekilen reklam filmi yayınlanırken, sanatçının diğer üç markayla yaptığı çalışmaların da önümüzdeki günlerde ekrana gelmesi bekleniyor.
Öte yandan Sayan’ın kendisine gelen televizyon projelerini şimdilik askıya aldığı öğrenildi. Uzun yıllar televizyon programlarıyla izleyici karşısına çıkan Sayan’ın bu kez rotasını dijital dünyaya çevirmesi şaşırttı.