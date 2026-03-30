Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık konuşulan Sayan, geçmişte yaptığı evlilikler ve ailesiyle de dikkat çekiyor. Yedi evlilik yapan sanatçı, oğlu Oğulcan Engin ile olan ilişkisiyle de sık sık gündeme geliyor. 2022 yılında ise kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmişti.
Seda Sayan’dan şoke eden itiraf: 'Hoşlandığım adam evli çıktı'
Seda Sayan, katıldığı bir televizyon programında özel yaşamına dair yaptığı samimi açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Ünlü isim, hoşlandığı bir erkek için attığı adımı ilk kez paylaşarak izleyenleri şaşırttı.Derleyen: Cansu İşcan
Telefonla bağlandığı “Gel Konuşalım” programında konuşan Sayan, hoşlandığı bir kişinin medeni durumunu öğrenmek için avukatına başvurduğunu söyledi. Sürecin sonunda aldığı yanıt ise oldukça çarpıcıydı:
“Kontrol ettirdim, evli olduğunu öğrendim.”
Programda sadece kendi hayatına değil, oğlu Oğulcan Engin’in ilişkisine de değinen Sayan, oyuncu İlayda Alişan hakkında olumlu ifadeler kullandı. Alişan’a karşı sıcak bir yaklaşım sergileyen sanatçı, aile içindeki hassasiyetleri de gözettiğini vurguladı.
Sayan, bu konuda şu ifadeleri kullandı:
“İlayda bana ‘Seda Hanım’ diye hitap ediyor, ‘anne’ demesini istemem. Onun annesi hayatta değil. Bu tamamen onun tercihi ama bana kalsa hemen evlenmelerini isterim.”
Uzun yıllardır genç görünümüyle dikkat çeken sanatçı, estetik uygulamalarla ilgili açık sözlü tavrını sürdürdü. Yaptırdığı işlemleri gizlemediğini belirten Sayan, uygulanan yöntemi şu sözlerle anlattı:
“Yüz germe yok. Işın yöntemiyle cilt altı sıkılaştırılıyor. Yaptırdığım her şeyi açıkça söylüyorum. Sanki eti sıcak tavaya attığında nasıl toparlanıyorsa, aynı mantık. Ne kesi var ne iz. Ayrıca makyajsız halimi daha çok seviyorum.”