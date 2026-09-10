Şarkıcı Seda Sayan, kariyeri ve özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evlilikleri üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Sayan, “Evlilik 7 oldu, çok şükür. İlişkilerle ilgili konuşuyorum. Diyorlar ki; ‘7 kere evlenen bir kadın ne anlar ya ne tavsiyesi.’ Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin. Asıl beni dinleyeceksin” dedi.
Seda Sayan'dan çok konuşulacak evlilik sözleri: Asıl beni dinleyeceksin
Seda Sayan, yıllardır süren ekran yolculuğundan özel hayatına, kadınların yaşadığı sorunlardan kendisine yöneltilen eleştirilere kadar birçok konuda konuştu. Ünlü şarkıcı 7 kez evlenmesine dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu.Kaynak: DHA
Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Perakende Zirvesi’ne katılan Seda Sayan, hayat hikayesini anlattı.
Kadir Çöpdemir’in sunuculuğunu yaptığı programda sanat yaşamına nasıl başladığını anlatan Sayan, çocukluk döneminde öğretmeninin kendisini radyo sınavlarına götürdüğünü ve daha sonra düğün salonlarında şarkı söylemeye başladığını belirtti.
Sayan, “Oyunculuk falan yoktu benim aklımda. Hep şarkı ve şarkı söylemek vardı. Düğün salonlarıyla başladım” diye konuştu.
Başarının temelinde hayal kurmanın bulunduğunu söyleyen Sayan, insanların önce kendilerine inanması gerektiğini vurguladı. Sayan, “Eğer kendine inanıyorsan, sonra hayalini kuruyorsan, sonra o yüreği de ortaya koyuyorsun. Üzerine düşen görevler var; dürüst olmak, samimi olmak. Her şey hayal ederek başlar. Hayal edin, kendini nerede görmek istiyorsun? Küçükken hep sormaz mıyız çocuklarımıza ‘Sen ne olacaksın?’ diye. O, çocuğun hayalini yoklamak değil midir” ifadelerini kullandı.
"35 YIL CANLI YAYIN YAPTIM"
Televizyon kariyerinin ilk dönemlerinde kendisi hakkında yapılan eleştirilere de değinen Sayan, ekrana ilk çıktığı yıllarda bazı kişilerin samimiyetini sorguladığını söyledi. Sayan, “Dedim ki 1 kere, 2 kere oynarsınız ya da 3 ay oynarsınız. Ama bir yerde mutlaka patlarsınız. Sonra onun üzerinden 35 yıl geçti. 35 yıl canlı yayın yaptım. Şimdi de bana diyorlar ki ‘Bu Z kuşağını nasıl aldın? Kadınlar seni seviyor ama bu Z kuşağını nasıl aldın?’ Ben de diyorum ki, ben de bilmiyorum. Galiba Z kuşağı, babaanne, anneanne, anneleri, teyzeleri, halaları beni seyrederken ekranın önünden geçen çocuklardı. Böyle bir şey oldu herhalde.” dedi.
"ASIL 7 KERE EVLENENİ DİNLEYECEKSİN"
Seda Sayan, ilişkiler konusunda yaptığı değerlendirmelere yönelik eleştirilere de cevap verdi. Evlilik sayısı üzerinden yapılan yorumlara tepki gösteren Sayan, “Evlilik 7 oldu, çok şükür. İlişkilerle ilgili konuşuyorum. Diyorlar ki; ‘7 kere evlenen bir kadın ne anlar ya ne tavsiyesi.’ Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin. Asıl beni dinleyeceksin” dedi.
"ŞİDDET MAĞDURU BİRÇOK AKADEMİSYEN KADIN OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?"
Sayan, kadınların ilişkilerde karşılaştığı manipülasyon ve mobbing sorununa da dikkat çekti. Güçlü kadınların daha fazla baskı altında bırakılabildiğini belirten Sayan, “Aslında güçlü kadın daha çok manipüle edilmeye çalışılıyor ya da mobbing yapılıyor. Kadınlara bunu yapanlar çok. Şiddet mağduru birçok akademisyen kadın olduğunu biliyor musunuz? Söyleyemiyor, utanıyor, gururuna yediremiyor. Bence onlar utanmamalı, bunu yapan utanmalı. O kadar her şeyi örtüyoruz, örtüyoruz. Örtmeyin. Örttükçe bizim içimizde birikiyor” diye konuştu.