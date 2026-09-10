Seda Sayan'dan çok konuşulacak evlilik sözleri: Asıl beni dinleyeceksin

"35 YIL CANLI YAYIN YAPTIM"

Televizyon kariyerinin ilk dönemlerinde kendisi hakkında yapılan eleştirilere de değinen Sayan, ekrana ilk çıktığı yıllarda bazı kişilerin samimiyetini sorguladığını söyledi. Sayan, “Dedim ki 1 kere, 2 kere oynarsınız ya da 3 ay oynarsınız. Ama bir yerde mutlaka patlarsınız. Sonra onun üzerinden 35 yıl geçti. 35 yıl canlı yayın yaptım. Şimdi de bana diyorlar ki ‘Bu Z kuşağını nasıl aldın? Kadınlar seni seviyor ama bu Z kuşağını nasıl aldın?’ Ben de diyorum ki, ben de bilmiyorum. Galiba Z kuşağı, babaanne, anneanne, anneleri, teyzeleri, halaları beni seyrederken ekranın önünden geçen çocuklardı. Böyle bir şey oldu herhalde.” dedi.