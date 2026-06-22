Gerek sinematografisi gerekse işlediği çarpıcı konuyla yedinci sanatın en nadide örneklerinden biri kabul edilen Schindler’in Listesi (Schindler's List), insanlığın en karanlık dönemlerinden birine ışık tutmaya devam ediyor. Yönetmen Steven Spielberg’ün imzasını taşıyan 1993 yapımı film, İkinci Dünya Savaşı sırasında binin üzerinde Polonyalı Yahudi'nin hayatını kurtaran Alman iş insanı Oskar Schindler’in gerçek hikayesini konu alıyor.
Schindler’in Listesi zamana meydan okuyor
Steven Spielberg’ün insanlık onurunu ve savaşın karanlığını gözler önüne seren başyapıtı Schindler’in Listesi, vizyona girişinin üzerinden geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki sarsılmaz yerini koruyor.Züleyha Öncü
Liam Neeson, Ben Kingsley ve Ralph Fiennes gibi dev isimlerin başrollerini paylaştığı yapım, Nazi Almanyası'nın yarattığı dehşeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Spielberg’ün bilinçli bir tercihle siyah-beyaz çektiği film, görsel diliyle izleyiciyi dönemin kasvetli atmosferine hapsediyor. Filmin en ikonik simgesi olan "kırmızılı kız çocuğu" ise izleyicinin hafızasına kazınan en güçlü savaş eleştirilerinden biri olarak sinema tarihindeki yerini koruyor.
Vizyona girdiği dönemde dünya çapında büyük bir gişe başarısı yakalayan film, akademinin de gözdesi olmuştu.
En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere tam 7 dalda Oscar ödülü kazanan yapım, John Williams’ın hüzün dolu ikonik soundtrack'iyle de zihinlerde yer etti.
Bugün bile soykırımın ve savaşın yıkıcı etkilerini en dürüst şekilde aktaran yapımların başında gelen Schindler’in Listesi, sadece bir film değil; insanlığın vicdan muhasebesini her izleyişte yeniden başlatan zamansız bir başyapıt olarak varlığını sürdürüyor.