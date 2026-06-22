Schindler’in Listesi zamana meydan okuyor

Liam Neeson, Ben Kingsley ve Ralph Fiennes gibi dev isimlerin başrollerini paylaştığı yapım, Nazi Almanyası'nın yarattığı dehşeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Spielberg’ün bilinçli bir tercihle siyah-beyaz çektiği film, görsel diliyle izleyiciyi dönemin kasvetli atmosferine hapsediyor. Filmin en ikonik simgesi olan "kırmızılı kız çocuğu" ise izleyicinin hafızasına kazınan en güçlü savaş eleştirilerinden biri olarak sinema tarihindeki yerini koruyor.